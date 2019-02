Un guasto alla vela non ferma Maserati Multi 70 e Soldini Vittoria e record nella RORC

Cervinia - guasto alla seggiovia : 27 sciatori bloccati e recuperati in elicottero : L’incidente è avvenuto questa mattina sulla seggiovia di Cretaz a Breuil- Cervinia. L'impianto di risalita si è bloccato ed è stato necessario l'intervento del soccorso alpino valdostano per l'evacuazione degli sciatori. Si trattava di ventisette persone, tutte recuperate in buone condizioni di salute.Continua a leggere

guasto alla funicolare di Chiaia - chiude e poi riapre alle 12 - 20 : Torna regolare con la prima corsa delle 12,20 la funicolare di Chiaia, chiusa per 5 ore e mezza questa mattina a causa di un grave Guasto tecnico nella sala macchine. Immediato l'intervento degli ...

guasto alla funicolare di Chiaia - l'impianto chiude : 'Riapre presto' : Chiusa dalle 7,10 di questa mattina la funicolare di Chiaia a causa di un grave Guasto tecnico nella sala macchine. Già partite le attività per il ripristino. Gli addetti Anm hanno individuato il ...

guasto alla linea elettrica - caos treni tra Alassio e Andora : Tags: caos sulla linea cronaca danni disagi Guasto Guasto linea elettrica notizie liguria savona treni Precedente

Genova - notte al freddo per un guasto alla rete del gas. "Spegnete i riscaldamenti" : Genova al freddo tutta la notte. A causa della rottura di un tubo del gas gestito da Snam, la società ha chiesto ai genovesi di spegnere il riscaldamento almeno fino a stamattina. Quasi tutta la città ...

guasto alla rete - Iren e Snam : 'Non utilizzare metano per riscaldamento' : 'Non utilizzare gas metano se non per la cottura del cibo': questo il messaggio diffuso in serata da Iren su richiesta di Snam in seguito a un grosso Guasto alla rete di distribuzione gas. L'avviso ...

Genova - guasto alla rete di distribuzione Iren : non usare metano se non in cucina : La società invita i cittadini con impianti autonomi e gli amministratori a non utilizzare il gas. L’appello non riguarda i residenti nelle zone del levante. La situazione dovrebbe rientrare alla normalità entro le 6 del mattino

Sea Watch : guasto alla nave - slitta a domattina sbarco a Catania : slitta lo sbarco a Catania della Sea Watch. Il natante della Ong tedesca, con a bordo 47 migranti, ancorato da sei giorni vicino alla costa di Siracusa, non è infatti ancora partito: a quanto pare, a impedirlo sono stati problemi tecnici, sembrerebbe la rottura del verricello dell'ancora. Così è tutto rinviato. L'arrivo a Catania, secondo fonti qualificate, è previsto per la prima mattinata di domani.

Sea Watch : guasto alla nave - slitta a domattina sbarco a Catania : slitta lo sbarco a Catania della Sea Watch. Il natante della Ong tedesca, con a bordo 47 migranti, ancorato da sei giorni vicino alla costa di Siracusa, non è infatti ancora partito: a quanto pare, a ...

guasto alla linea elettrica - Circumvesuviana senza corse per quattro ore : Oltre quattro ore senza treni, con i disagi attenuati soltanto dal fatto che, trattandosi di un sabato, il numero di pendolari e studenti è stato notevolmente più basso di altri giorni. È accaduto in ...

Caos a Termini - treni in ritardo fino a 200 minuti per un guasto alla linea elettrica. Situazione verso la normalità. : Traffico rallentato sulla linea direttissima Roma-Firenze, per un guasto tecnico alla linea elettrica, registrato alle 18.40, le cui cause sono in corso di accertamento. Lo rende noto Rfi. Tra...

Caos a Termini - treni in ritardo fino a 200 minuti per un guasto alla linea elettrica : Traffico rallentato sulla linea direttissima Roma- Firenze, per un guasto tecnico alla linea elettrica, registrato alle 18.40, le cui cause sono in corso di accertamento. Lo rende noto Rfi. Tra...

Sulla tratta ferroviaria Roma-Firenze ci sono ritardi e rallentamenti a causa di un guasto alla linea elettrica : Dalle 18.40 del 23 gennaio il traffico Sulla tratta ferroviaria Roma-Firenze è fortemente rallentato in entrambe le direzioni a causa di un guasto alla linea elettrica. Il sito di Ferrovie dello Stato informa che i treni stanno percorrendo itinerari alternativi e

Reggio Calabria senz’acqua per un guasto alla nuova condotta della Diga del Menta inaugurata meno di 3 mesi fa : Da 4 giorni, precisamente da Venerdì 18 Gennaio, a Reggio Calabria decine di migliaia di cittadini sono senz’acqua: nei popolosi quartieri di Reggio Campi, Villini Svizzeri, Spirito Santo, Trabocchetto, Sbarre, Gebbione, Santa Caterina e Tremulini, i rubinetti sono a secco per un “guasto alla condotta forzata adduttrice della Diga del Menta ha causato l’interruzione dell’approvvigionamento nei serbatoi di distribuzione“, come illustrato ...