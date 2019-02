Stefano De Martino pronto per Made in Sud | da chi sarà affiancato

Made in Sud - Stefano De Martino e Fatima Trotta conduttori : fuori la Gregoraci : Quando inizia Made in Sud con Stefamo De Martino e Fatima Trotta? Lunedì 4 marzo Tutto pronto per il ritorno di Made in Sud su Rai 2. Lo show comico partirà il prossimo lunedì 4 marzo, a due anni dall’ultima edizione condotta da Gigi D’Alessio con le veterane Fatima Trotta e Elisabetta Gregoraci. Quest’ultima e […] L'articolo Made in Sud, Stefano De Martino e Fatima Trotta conduttori: fuori la Gregoraci proviene da Gossip ...

Made in Sud 2019 al via lunedì 4 marzo. Conducono Stefano De Martino e Fatima Trotta : Stefano De Martino, Fabrizio Mainini, Fatima Trotta - Made in Sud 2019 A quasi due anni di distanza dall'ultima edizione targata Gigi D'Alessio, torna su Rai 2 Made in Sud con la novità Stefano De Martino alla conduzione. Il debutto è fissato per lunedì 4 marzo. L'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi è alla sua prima volta in Rai e fa anche il suo vero esordio come conduttore, dopo le esperienze con il daytime di Amici e

Gossip Belen Rodriguez : Stefano De Martino lontano da lei? La verità : Belen Rodriguez torna in Italia e Stefano De Martino non c'è Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme o no? Una domanda che serpeggia ormai da diverse settimane sul web. Il Gossip continua a impazzare sulla vita sentimentale della modella argentina e del ballerino di Amici. Dopo il rumors lanciato dal settimanale Chi su un presunto ritorno di fiamma tra i due, oggi la rivista diretta da Alfonso Signorini ha lanciato una

Fabrizio Corona : 'Tra Belen e Stefano De Martino è rifiorito l'amore' : Secondo quanto riporta Fabrizio Corona nel suo personalissimo "Corona Magazine", Belen Rodriguez e Stefano De Martino sarebbero nuovamente una coppia, una decisione che i due avrebbero preso insieme per il bene di Santiago, il loro bambino. I due avrebbero anche trascorso un fine settimana chiusi in casa con lo scopo di ripartire insieme come una famiglia serena. Belen e Stefano di nuovo insieme per il bene del piccolo Santiago Secondo quanto

Gilda Ambrosio - la ex di Stefano De Martino è la nuova fiamma di Marco Borriello : Marco Borriello, oltre che un grande attaccante, almeno in alcune delle sue stagioni, è stato sempre un grande sciupa-femmine. E che femmine... Ora impazza nel gossip nazionale la notizia della sua ultima conquista: la modella e fashion blogger Gilda Ambrosio. I due sono stati sorpresi dai paparazzi

Belen nessuna parola sul ritorno con Stefano De Martino : Belen Rodriguez intervistata da "Repubblica" non dice nessuna parola riguardo il ritorno di fiamma con Stefano De Martino, e commenta soltanto: "Sono in un momento particolare della mia vita". Poi confessa: "Mi piacerebbe avere un altro figlio". Per il momento, appena tornata da un viaggio in Argentina, la showgirl si gode le coccole del piccolo Santiago mentre, sul divano di casa, guardano zio Jeremias

Belen Rodriguez - Stefano De Martino chi? Altro che bacio : il dettaglio svela come stanno le cose : Ritorno di fiamma con Stefano De Martino? Le voci su Belen Rodriguez, dopo le immagini di quel bacio, continuano a rincorrersi: beccati all'aeroporto col figlio Santiago, l'atteggiamento pareva inequivocabile. Nessuno dei due, però, ad ora ha confermato o smentito. Silenzio tombale. Ora, però, arriv

Belen - altro che Stefano De Martino : ecco come ha passato San Valentino : Belen sola a San Valentino: la Rodriguez passa la festa degli innamorati lontana da Stefano De Martino In queste settimane hanno fatto molto scalpore le immagini di Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme (e di nuovo complici). I due, beccati con il figlio Santiago all'aeroporto, hanno di nuovo fatto esplodere il gossip sul