Polstrada | guida col cellulare | via la patente alla prima infrazione

Smartphone alla guida "ritiro immediato patente"/ Proposta Polstrada e la legge oggi : Proposta Polstrada nel Codice della Strada, 'ritiro immediato patente per uso Smartphone alla guida dell'auto'. Cosa dice oggi la legge

Cellulare alla guida - la proposta della Polstrada : "Via la patente" : Nuovo codice della strada , in Commissione Trasporti della Camera arriva la proposta della Polstrada: ritiro della patente a chi usa il Cellulare al volante o comunque in modo improprio. La misura, ...