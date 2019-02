Mike Ybarra di Microsoft critica alcuni autori delle recensioni negative di Anthem

eurogamer

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Il vicepresidente di Xbox,, non accetta le primededicata ad, scagliandosi contro chi ha giudicato negativamente l'attesissimo titolo.usa Twitter per rivolgersi ai recensori e per difendere il tripla A di EA in uscita proprio in questi giorni ma già disponibile perutenti.ha dunque sottolineato come BioWare sia intervenuta tempestivamente nel correggere ilto accesso anticipato agli equipaggiamenti rari, inoltre ha sottolineato come un recensore abbia realizzato una recensione del gioco lamentando, tra i punti negativi, di non conoscere come fare una Combo.è in questo senso impietoso: "trovo imbarazzante una recensione fatta con una tale mancanza di conoscenza".Leggi altro...