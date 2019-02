L' industria crolla ai livelli 2009 Effetto-recessione sullo spread

Dio benedica chi si quota - mentre la produzione industriale crolla : Il consiglio d'amministrazione e l'assemblea degli azionisti di Nexi , azienda d'avanguardia nei pagamenti digitali, ha dato l'ok alla quotazione in Borsa, e il titolo debutterà a metà aprile a piazza ...

Crolla la produzione industriale. Istat : "Tenuta economica a serio rischio" : produzione industriale italiana in crisi nera, per un calo tendenziale pari a -5,5%. I dati Istat diffusi oggi spiegano che la produzione industriale a dicembre scorso è diminuita dello 0,8% rispetto al mese precedente, per quella che è la quarta contrazione consecutiva e per il dato più basso degli ultimi 4 anni, contro una crescita del 3,6% del 2017.Su base annua invece il ribasso della produzione industriale è del 5,5%, il calo tendenziale ...

industria - a novembre la produzione crolla del 5 - 5% rispetto a un anno prima. Su base mensile ribasso dello 0 - 8% : Dopo il calo del 2,6% registrato a novembre, nel dicembre 2018 la produzione Industriale italiana è crollata del 5,5% su base annua e dello 0,8% rispetto a novembre. “La flessione è diffusa a livello settoriale”, spiega l’Istat, commentando il dato che è stato corretto per gli effetti del calendario perché i giorni lavorativi sono stati 19 contro i 18 del dicembre 2017. Si tratta della diminuzione tendenziale più accentuata dal ...

industria in caduta libera. La produzione crolla del 5 - 5% su base annua a dicembre 2018 : Il Governo che continua a professarsi ottimista per l'andamento dell'economia italiana nel 2019 deve fare i conti con un'Industria che segna flessioni molto significative.La produzione Industriale a dicembre segna un calo dello 0,8% rispetto a novembre, rileva l'Istat, spiegando che si tratta della quarta contrazione consecutiva. Su base annua l'indice corretto per gli effetti di calendario risulta in ribasso del 5,5% (dato corretto per gli ...