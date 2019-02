Google si spiega sul caso Nest | il microfono integrato non avrebbe dovuto essere un

Il team di Open GApps spiega il futuro dell’hosting delle app Google : Da alcuni giorni tutti i download dal sito web di Open GApps rimangono bloccati per alcune ore. A quanto pare, il progetto è stato messo sotto accusa dalla direzione di GitHub per una violazione dei Termini di servizio di GitHub, come spiegato in un recente post sul blog. Il team di Open GApps ha in programma di ospitare autonomamente i propri APK con GitLab Community Edition L'articolo Il team di Open GApps spiega il futuro dell’hosting ...

Google spiega come intende migliorare la navigazione a piedi con il VPS : Il team di Google Maps spiega come funziona navigazione AR e come pensa di rendere sempre più preciso questo sistema per muoversi a piedi L'articolo Google spiega come intende migliorare la navigazione a piedi con il VPS proviene da TuttoAndroid.

Google spiega come Android Auto cambierà il prossimo futuro delle nostre auto : Nel corso di una lunga intervista rilasciata al CES 2019, Il capo di Android auto, Patrick Brady, parla del futuro della piattaforma nelle auto del prossimo futuro. L'articolo Google spiega come Android auto cambierà il prossimo futuro delle nostre auto proviene da TuttoAndroid.