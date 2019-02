Giudici contro Matteo Renzi | Inammissibile parlare di giustizia a orologeria

Matteo Salvini - Giudici scatenati contro la Lega : sì al ricorso - vietate le elezioni in Sardegna? : Un ricorso presentato da un cittadino al Tar della Sardegna e in tutti i collegi dell' isola, il cui esame è stato accolto dal tribunale civile di Sassari, rischia di creare il caos attorno alle ...

Diciotti - Gasparri propone alla Giunta il no all'autorizzazione contro Salvini | Ai Giudici di Catania gli atti Conte-Di Maio : Il presidente della Giunta per le immunità del Senato ha inviato ai giudici di Catania gli atti firmati da Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Danilo Toninelli allegandoli alla memoria difensiva di Matteo Salvini

Diciotti - Gasparri propone alla Giunta il no all'autorizzazione contro Salvini | Ai Giudici di Catania gli atti Conte- Di Maio : Il presidente della Giunta per le immunità del Senato ha inviato ai giudici di Catania gli atti firmati da Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Danilo Toninelli allegandoli alla memoria difensiva di Matteo Salvini

Migranti : caso Aquarius - nuovo scontro tra Giudici dopo vicenda Open Arms : Palermo, 10 feb. (AdnKronos) - Lo scontro tra la Procura di Catania e i giudici del Tribunale del Riesame sul caso Aquarius segue di dieci mesi quello di un'altra nave ong, la spagnola Opena Arms, al centro di numerose polemiche. La nave della Ong spagnola fu sequestrata nella primavera scorsa dalla

Caso Aquarius - è scontro tra pm e Giudici sui rifiuti smaltiti illecitamente : A esaminare il Caso Aquarius ora ci penserà la Cassazione . Perché la Procura di Catania, diretta da Carmelo Zuccaro , ha scelto di presentare ricorso in Corte di Cassazione al provvedimento con il ...

Papa Francesco - clamoroso incontro in Vaticano con i Giudici : in Italia comanda lui? : "Indipendenza esterna", per affermare "con forza" il carattere non politico della magistratura e tenere lontani "i favoritismi e le correnti, che inquinano scelte, relazioni e nomine", e "indipendenza interna", per essere liberi dalla ricerca di vantaggi personali e respingere ogni pressione, segnal

Diciotti - Matteo Salvini presenta sua memoria difensiva in Senato : “Non è contro i Giudici” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini ha depositato la sua memoria difensiva per il caso Diciotti. In allegato sono stati presentati anche due documenti firmati rispettivamente dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e l'altro dal vicepremier Luigi Di Maio e dal ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli.Continua a leggere

Diciotti - cosa non torna nelle carte dei Giudici contro Matteo Salvini : la bomba di Filippo Facci : Ecco il «caso Diciotti» for dummies, ossia per principianti, inesperti, inetti, negati e persino grillini che la ritenessero soltanto una questione politica. Non lo è. È anzitutto giudiziaria. Lo sappiano anche quei parlamentari che difficilmente avranno letto tutte le pagine della «Domanda di autor

Sos dalla nave : "Bagni rotti". I Giudici contro il Viminale : L a procura di Siracusa ha aperto un fascicolo contro ignoti per la vicenda della Sea Watch 3. Il procuratore Fabio Scavone parla di 'atto dovuto', ma specifica che per adesso il comandante della nave ...

Salvini a rischio processo : ho contro Giudici di sinistra. Si scatena la fronda M5S : Ci sarebbe 'un'evidente invasione di campo di qualche giudice di sinistra che vuole fare politica'. Si riferisce alla vicenda della Diciotti e alla richiesta del Tribunale dei ministri di Catania di ...

Diciotti - Bruno Vespa contro i Giudici che vogliono Matteo Salvini alla sbarra : 'Una forzatura' : Insomma, anche mister Porta a Porta , in modo netto, esprime ciò che pensa su una richiesta di rinvio a giudizio molto pelosa, e soprattutto molto politica,.

Salvini contro i Giudici : la partita giudiziaria diventa politica : partita politica, perché finora il M5S ha sempre assecondato le richieste della magistratura, autorizzando i processi richiesti. Ma questa volta? I senatori 'grillini' della Giunta voteranno a favore ...

Salvini e i Giudici. Sarà scontro al Senato tra scelte politiche e Stato di diritto : L'accavallarsi di rigide prese di posizione e di fatti di cronaca nasconde quelle che sono le vere domande di questa epoca e che, anche se in un contesto del tutto diverso, riguardano anche il caso ...

Davigo contro Gratteri - i Giudici litigano sulla cena organizzata da Annalisa Chirico : Si arricchisce di nuovi dettagli la polemica nata dalla partecipazione di alcuni magistrati alla cena con i politici organizzata dall'associazione della giornalista Annalista Chirico. A puntare il dito contro i colleghi - in primis Nicola Gratteri - che hanno partecipato all'evento la corrente guidata da Piercamillo Davigo. "La Magistratura, a differenza della Politica, non deve cercare legittimazione sociale ma preoccuparsi della perdita di ...