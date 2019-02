Fs : Rfi - investimenti per 14 - 6 mld entro 2025 per la Lombardia (3) : (AdnKronos) - Nuova vita anche per le stazioni, già oggetto di radicali trasformazioni per incrementare la funzionalità e il decoro, abbattere le barriere architettoniche, potenziare i sistemi di informazione al pubblico e migliorare l’accessibilità al treno. Si tratta di un più ampio progetto di ri