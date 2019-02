Fondo | Pellegrino sogna un bis storico nella sprint mondiale | «Mi sento sereno»

Mondiali Sci di Fondo – Pellegrino difende il titolo : le sensazioni degli azzurri alla vigilia della rassegna iridata : Le parole degli azzurri alla vigilia dell’esordio ai Mondiali di sci di Fondo che partiranno domani a Seefeld Scatta giovedì 21 febbraio il Mondiale dell’Italia sulla pista austriaca di Seefeld. Alle ore 12.00 sono in programma le qualificazioni, fasi finali a partire dalle ore 14.30 con diretta televisiva su Raisport ed Eurosport. Per la squadra azzurra saranno impegnati Federico Pellegrino (campione in carica e presente di ...

Sci di Fondo - Mondiali Seefeld 2019 - Federico Pellegrino : “Arriviamo alla gara dell’anno con la forza della serenità” : La data è quella da tempo segnata col circoletto rosso sul calendario: domani, giovedì 21 febbraio, alle ore 14.30 si disputerà la fase finale (qualificazioni alle ore 12.00) della sprint in tecnica libera dei Mondiali di sci di fondo in corso a Seefeld. Federico Pellegrino punta a confermare il titolo iridato conquistato a Lahti nel 2017. Queste le parole dell’azzurro al sito federale. Federico Pellegrino è sereno e lo afferma con vigore: ...

Sci di Fondo - Mondiali 2019 : Federico Pellegrino vuole scalare la montagna - Klaebo per un bis da leggenda : Due anni fa Johannes Hoesflot Klaebo era solo un giovane emergente di belle speranze, oggi sembra un avversario pressoché imbattibile per Federico Pellegrino, il campione del Mondo della sprint a tecnica libera che va a caccia di uno storico bis iridato sulla pista di Seefeld ma che dovrà fare i conti con il grande specialista norvegese che negli ultimi due anni ha vinto tutto quello che c’era da vincere nelle sprint e non solo. Non è la pista ...

Sci di Fondo - Mondiale al via : Pellegrino guida l'Italia più giovane : Il Falco guida la spedizione di 17 azzurri del fondo, 10 uomini, 7 donne, che da oggi, nelle qualificazioni dello sprint, provano a farsi largo nel mondo dei soliti noti: russi, norvegesi, svedesi, ...

Sci di Fondo - Mondiali Seefeld 2019 : Federico Pellegrino ed altri otto azzurri in gara nella sprint iridata di giovedì : Ormai ci siamo: giovedì 21 febbraio si assegneranno le prime medaglie ai Mondiali di sci di fondo e l’Italia calerà subito l’asso. nella sprint in tecnica libera gli azzurri saranno in cinque nella gara maschile, in quanto Federico Pellegrino parteciperà di diritto in qualità di campione in carica (fu oro a Lahti 2017). Assieme a lui saranno della partita Francesco De Fabiani, Stefan Zelger, Claudio Muller e Davide Graz. nella gara ...

Sci di Fondo – Mondiali di Seefeld : si comincia con la sprint a tecnica libera - Pellegrino guida il gruppo azzurro : Pellegrino guida l’Italia nella sprint che apre i Mondiali di Seefeld. I nove italiani impegnati fra uomini e donne Il direttore tecnico Marco Selle ha ufficializzato gli atleti che prenderanno parte giovedì 21 febbraio alla gara d’apertura dei Mondiali di Seefeld, in Austria, una sprint a tecnica libera (qualificazioni alle ore 12.00, fase a eliminazione diretta alle ore 14.30 con diretta televisiva su Raisport ed ...

Sci di Fondo - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Federico Pellegrino alla guida di un gruppo molto giovane : Stanno per scattare i Mondiali di sci nordico a Seefeld, all’interno dei quali di svolgeranno anche le gare di sci di fondo: saranno 17 gli azzurri al via, 10 uomini e 7 donne. Andiamo a scoprire chi sono e quali ambizioni di medaglia potranno avere gli italiani in gara nella rassegna iridata. UOMINI Bertolina Mirco (Centro Sportivo Carabinieri, prima partecipazione): esordio assoluto ai Mondiali per lui. In attesa di capire a quali gare ...

Sci di Fondo - Mondiali 2019 : le speranze di medaglia dell’Italia. Aggrappati a Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani : “Hashtag NonsoloFedericoPellegrino”. Nelle ultime due grandi manifestazioni internazionali di sci di fondo l’Italia si è presentata con una sola vera speranza di medaglia, legata allo specialista valdostano della sprint. A Lahti due anni fa Pellegrino riuscì a conquistare il titolo iridato della sprint individuale a tecnica libera e, assieme ad uno scatenato Noeckler, a ottenere l’argento nella Team Sprint a tecnica ...

L'urlo della Valle d'Aosta spinge Pellegrino e De Fabiani a riscrivere la storia del Fondo azzurro : Il vichingo ha preferito preparare a casa i campionati del Mondo di Seefeld , Austria, che iniziano tra una manciata di giorni, Pellegrino l'ha fatto divorando l'energia del pubblico di casa. '...

Sci di Fondo - I complimenti del Presidente FISI a Pellegrino e De Fabiani : 'spettacolo di sport' : ... Cervinia ha ospitato una doppia tappa di Coppa del mondo di snowboardcross e la Thuile tornerà ad avere nella prossima stagione due tappe di Coppa del mondo femminile di sci alpino. La Regione deve ...

Sci di Fondo – I complimenti del Presidente FISI a Pellegrino e De Fabiani : “spettacolo di sport” : Roda: “complimenti a Cogne, abbiamo vissuto uno splendido spettacolo di sport” Il Presidente Flavio Roda, presente a Cogne per la storica doppietta messa a segno da Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani nella sprint e più in generale a sostenere la squadra azzurra, ha fatto i complimenti al Comitato Organizzatore per la due giorni di competizioni. “E’ stato un fine settimana veramente emozionante, sia per le ...

COPPA MONDO Fondo COGNE : Pellegrino e De Fabiani rivedono la loro splendida gara : FEDERICO Pellegrino 'Esco da questa gara come sempre con tanta consa - pevolezza. Questa gara tra l'altro era una gara ancora di allenamento, tra virgolette, in funzione del Mondiale. Avevo bisogno di ...

Sci di Fondo – Federico Pellegrino a quota 13 successi : la classifica dei fondisti italiani più vincenti in Coppa del Mondo : Grazie al successo di Cogne ottenuto quest’oggi, Federico Pellegrino consolida il primato nella classifica dei fondisti italiani più vincenti in Coppa del Mondo Il tredicesimo trionfo in carriera ottenuto nella sprint a tecnica libera di Cogne permette a Federico Pellegrino di consolidare il comando nella graduatoria individuale dei fondisti italiani più vincenti in Coppa del Mondo, con il grande Pietro Piller Cottrer fermo a quota ...