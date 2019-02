Festa davanti all' ospedale per il compleanno di Viky

Gilet gialli - molotov davanti al Senato a Parigi. ManiFestante perde una mano : Ancora un sabato di caos per i Gilet gialli a Parigi e nelle principali città francesi. Una molotov è stata lanciata al passaggio di una parte del corteo davanti al portone del Senato, nelle vie ...

Oggi maniFestazione antirazzista davanti al Comune di Trento : Cronaca RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Sul futuro della Tav scontro aperto Lega-M5S View the ...

VIDEO La tenera esultanza di un bimbo al gol dei Glasgow Rangers - che Festa davanti alla tv! : Sta diventando virale il VIDEO dell’esultanza di un piccolo bambino in occasione di un gol dei Glasgow Rangers: il piccolo ha visto segnare la sua squadra del cuore, è saltato in piedi dalla sedia e ha iniziato a correre per tutta la casa festeggiando la rete del suo beniamino che si è goduto davanti al televisore. Di seguito il VIDEO. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per ...

Aurigemma : maniFestazione davanti Ama per risolvere emergenza rifiuti : Roma – “La manifestazione di oggi dinanzi alla sede di Ama e’ servita per presentare le nostre proposte al fine di risolvere l’emergenza rifiuti a Roma. Per troppo tempo Zingaretti e Raggi si sono rimpallati responsabilita’ e competenze, senza pensare all’interesse pubblico, soprattutto ai cittadini della capitale. La Regione e’ priva di un piano rifiuti e il Comune continua a non decidere sugli ...

Capodanno : Festa in piazza a Norcia davanti alle macerie della Basilica : Norcia ha festeggiato l’arrivo del 2019 in piazza San Benedetto, dove poco prima della mezzanotte si sono radunati decine di residenti e turisti che hanno scelto la cittadina colpita dal terremoto del 2016 per festeggiare il Capodanno. I fuochi d’artificio hanno illuminato la notte e le macerie della vicina Basilica, regalando uno scenario suggestivo a chi in quel momento stava brindando all’arrivo del nuovo anno. Prima, i vari ...

Schianto tre giorni dopo la Festa di fidanzamento - Kelsey muore a 21 anni davanti al ragazzo : La giovane stava andando al lavoro Insieme al suo ragazzo dopo un weekend di festa per il loro fidanzamento. Un tragico destino ha voluto che la sua vita si spezzasse improvvisamente proprio nel fiore degli anni.Continua a leggere

Guida 14 giorni di Fortnite - dove trovare gli Alberi delle Festa davanti ai quali ballare? : Continua la proposta natalizia di Fortnite, il Battle Royale di Epic Games che anche nel corso delle festività procede incessantemente nella sua corsa, con nuovi contenuti che non mancano di palesarsi sugli schermi dei giocatori con assoluta costanza. Ogni ventiquattro ore gli utenti sono chiamati a completare una nuova sfida proposta dagli sviluppatori del gioco, ognuna delle quali permette di accedere a una ricompensa esclusiva. Le ultime ore ...

Russia. Babbo Natale muore davanti ai bambini : choc alla Festa dell’asilo : La tragedia a Kemerevo, in Siberia. Il 67enne Valery Titenko, attore molto conosciuto in Russia, è stato trasferito su un'ambulanza ma è morto prima dell'arrivo in ospedale. Nei giorni scorsi si era lamentato per alcuni dolori al petto, ma non voleva rinunciare a quella rappresentazione coi bambini.Continua a leggere