Caro Di Maio | in dieci giorni hai disintegrato tutto Forse è meglio tornare a casa

Diciotti - ZucCaro apre fascicolo su Conte - Di Maio e Toninelli : governo indagato - verso il caos : La Procura di Catania aprirà un fascicolo sulla trasmissione, dalla presidenza del Senato, degli atti firmati dal premier Giuseppe Conte e dai ministri Luigi Di Maio e Danilo Toninelli, allegati alla memoria del responsabile del Viminale Matteo Salvini, sotto esame della Giunta per le immunità di Pa

Caro Di Maio - è arrivato il momento di passare al contrattacco : Caro Luigi Di Maio, gli elettori hanno sempre ragione e se il M5s ha perso le elezioni in Abruzzo qualcosa ha sbagliato. Guai a minimizzare, a giocare coi numeri, a parlare di voto trascurabile e locale: ogni voto è politico, e perdere così tanti elettori è un segnale da tenere in forte considerazione. Ciò detto, occorre anche non perdere la testa nelle ore difficili. Il M5s, compatibilmente coi limiti di un governo di coalizione, si sta ...

"Caro Di Maio - io non c'entro" : "Durante il governo dei Mille Giorni sono state adottate incisive misure di politica economica" e "l'esecutivo di Paolo Gentiloni ha proseguito sulla linea tracciata in continuità. I risultati ci sono stati, come appare chiaramente dai dati Istat". Matteo Renzi replica al vicepremier Di Maio in una lettera al Corriere della Sera, in cui fa un raffronto su Pil e occupazione: "Ci auguriamo tutti che la situazione possa migliorare ma intanto ...

Regionalizzazione : Caro Premier Giuseppe Conte e Caro Ministro Luigi Di Maio - cosa state per fare? : Regionalizzazione RESTA INFORMATO GRATUITAMENTE SUL MONDO DELLA SCUOLA, ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK, CLICCANDO qui O CLICCA “MI PIACE” SULLA PAGINA FACEBOOK caro Premier Giuseppe Conte e caro Ministro Luigi Di Maio, vorrei che leggeste questa lettera, userò le parole di Andrea Camilleri per spiegare perché “ l’autonomia differenziata ” con le 23 deleghe chieste dal Veneto, dalla Lombardia e dall’Emilia Romagna, diventa un pericoloso ...

Caro Di Maio - perché il navigator non può essere un filosofo? : Ho avuto la pessima idea, molti anni fa, di prendere una laurea in Filosofia. Pessima non solo per le conseguenze sul mio futuro professionale, ma anche perché mi è toccato sopportare negli anni a seguire l’insostenibile retorica del filosofo che piace alle imprese, del filosofo versatile che grazie al suo acume teorico può lavorare in più settori. Altro che ingegneri o economisti. Retorica insopportabile perché, sempre in tutti questi ...

Manovra - Salvini - Di Maio e FracCaro a p.Chigi : a breve vertice con Conte : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse