Borse positive grazie all' ottimismo sui dazi | Piazza Affari in tono minore

Borse europee partono positive : Gli investitori oggi attendono nel primo pomeriggio i verbali dell'ultima riunione della Fed, che daranno indicazioni sulla linea di politica monetaria della banca centrale. L'oro ha toccato i ...

Borse europee positive orfane di Wall Street : Finale al rialzo per le principali Borse europee orfane della piazza di Wall Street rimasta chiusa per festività . Maglio rosa tra i listini del Vecchio Continente è la borsa di Milano aiutata dalla ...

Borse positive sul possibile rinvio dei dazi. A PIazza Affari volano Astaldi e Salini : MILANO - 9.10. Le Borse europee ripartono positive, incoraggiate anche dalle indiscrezioni secondo cui la Casa Bianca starebbe valutando un rinvio di due mesi per l'entrata in vigore dei nuovi dazi ...

Usa - raggiunto accordo antishutdown. Petrolio in rialzo e Borse positive : Deve ancora essere votato dal Congresso e approvato dalla Casa Bianca ma sembra che l'accordo ci sia. I legislatori di Camera e Senato hanno, infatti, raggiunto un "accordo di principio" per evitare ...

Borse positive - Wall Street incerta. Euro sotto 1 - 13 - spread in area 280 : Le preoccupazioni per l'economia cinese, la crescita fiacca e le tensioni politiche nella zona Euro, la Brexit e le persistenti tensioni commerciali globali stanno pesando sul sentimento di mercato e ...

Borse europee positive - Milano a +0 - 46% : 9.36 Avvio di settimana in rialzo per le Borse europee, nonostante i dati negativi sulla crescita dell'economia mondiale e la guerra commerciale Usa-Cina. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,46% a 19.448 punti. Spread Btp-Bund tedesco a 285 punti in avvio, con rendimento del decennale al 2,95%. Londra +...

Borse europee positive - Milano a +0 - 46% : 9.36 Avvio di settimana in rialzo per le Borse europee, nonostante i dati negativi sulla crescita dell'economia mondiale e la guerra commerciale Usa-Cina. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,46% a 19.448 punti. Spread Btp-Bund tedesco a 285 punti in avvio, con rendimento del decennale al 2,95%. Londra +0,55%, Parigi +0,6% e Francoforte +0,4%. Euro a 1,1324 dollari e 124,52 yen in apertura dei mercati valutari europei.

Borse europee positive. Milano in coda : Si conclude all'insegna degli acquisti la seduta per le piazze finanziarie del Vecchio Continente, dove Piazza Affari si colloca in coda. Il listino milanese viene sostenuto soprattutto dalla buona ...

Borse Ue positive.Conte a Piazza Affari : 9.20 Apertura di segno positivo per le Borse europee. A Milano la campanella di avvio seduta è stata suonata dal premier Conte. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,13% e l'All Share +0,14%. Spread Btp-Bund tedesco a 244,1 punti, con rendimento del decennale al 2,63%. Londra +0,55%, Parigi +0,31% e Francoforte +0,07%. Euro a 1,1431 dollari e 124,933 yen in apertura dei mercati valutari europei.

Borse positive nonostante il monito Bce su crescita - Wall Street piatta : Andamento Piazza Affari FTSE Mib Eurozona: manifatturiero e servizi deludono a gennaio All'inizio del 2019, l'economia dell'Eurozona si avvicina alla stagnazione, registrando la crescita più debole ...

La Bce conferma tassi e outlook - Borse europee positive : Andamento Piazza Affari FTSE Mib Eurozona: manifatturiero e servizi deludono a gennaio All'inizio del 2019, l'economia dell'Eurozona si avvicina alla stagnazione, registrando la crescita più debole ...

Borse Ue positive in attesa di Draghi. Brexit - il Tesoro prepara un decreto per il divorzio "hard" : Il petrolio tratta in ribasso per il timore di uno stallo della domanda legato al rallentamento globale dell'economia ma nonostante il caos venezuelano le reazioni sono contenute. Sui mercati ...

Borse positive - Tim risale. Le trimestrali spingono Wall Street : La Banca centrale ha anche deciso di mantenere i tassi di interesse invariati, attualmente in territorio negativo, e di confermare il piano di stimolo all'economia per i prossimi tre anni. Secondo le ...