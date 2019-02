Vilipendio alla magistratura | Salvini a processo entro l' estate

ilgiornale

(Di martedì 19 febbraio 2019) Matteosarà processato a Torino prima dell'. Il vicepremier leghista è accusato diall'ordine giudiziario per aver pronunciato, durante un comizio a Collegno il 14 febbraio 2016, frasi offensive contro laitaliana. "Qualcuno usa gli stronzi che mal amministrano la giustizia - avrebbe detto in quell'occasione - difenderò qualunque leghista che venga indagato da quella schifezza che è laitaliana che è un cancro da estirpare". L'intervento sarebbe stato rispreso da un servizio giornalistico della Rai e, stando a quanto ricostruito dStampa, le immagini sarebbero state acquisite dDigos.Articolo 290 del codice penale.è accusato diall'ordine giudiziario. Il pm titolare dell'inchiesta, Emilio Gatti, ha ottenuto dal tribunale una data per l'udienza preliminare, che si terrà appunto prima dell'. Il pubblico ...