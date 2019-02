Standard Chartered | crollano le quotazioni a Londra

Londra : pioggia di acquisti su Standard Chartered : Seduta decisamente positiva per Standard Chartered , che tratta in rialzo del 2,26%. Il trend di Standard Chartered mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE 100 . Questa situazione ...

Standard Chartered - Usa non sarà più la maggiore economia già nel 2020 : Gli Stati Uniti perderanno il primato di economia più grande al mondo, e accadrà già l'anno prossimo. Sono queste le stime della banca britannica Standard Chartered , che effettuano questa previsione tenendo conto di una combinazione fra la ...

Londra : giornata nera in Borsa per Standard Chartered : Ribasso scomposto per Standard Chartered , che esibisce una perdita secca del 2,04% sui valori precedenti. L'andamento di Standard Chartered nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore ...