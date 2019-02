Razzi | “M5s? La poltrona piace a tutti ma l’italiano non si fa fregare due volte Non

ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 febbraio 2019) “La Diciotti? I M5S hanno pensato al loro posto di lavoro… Nel 2010 mi hanno accusato, ora loro hanno fatto la stessa cosa. La. Non mi sarei mai aspettato questo cambio di rotta. Avevano regole chevano agli italiani, ora anche nel mio Abruzzo hanno perso il 50%. E’ difficile mantenere le promesse, gli italiani non si fannodue. Promettono la luna, ma non ci puoi arrivare se non sei un… L’arresto dei genitori di Renzi? Il figlio non c’entra niente. E’ successo lo stesso in altri partiti, ma si è bloccato tutto”. Lo ha detto l’ex senatore Antonioa proposito del voto sulla piattaforma Rousseau sul caso Diciotti.L'articolo: “M5s? Lama l’italiano non si fadue. Non puoi promettere la luna se non sei un Razz…” ...