Orfeo ed Euridice | mito e morte

ideegreen

: RT @danisetta: ....Dolceamara questa nostra vita. Aleggia senza uguali nel tempo, e non si volta sulla porta. #MondoDiVersi Nooteboom Or… - BersaniLeda : RT @danisetta: ....Dolceamara questa nostra vita. Aleggia senza uguali nel tempo, e non si volta sulla porta. #MondoDiVersi Nooteboom Or… - ClassiqueLive : #Gluck : Orphée et Eurydice : 'Che faro senza Euridice ?' (Orfeo) - P.Jaroussky / I Barocchisti / D.Fasolis .#Radio #Classique - DGortanutti : RT @danisetta: ....Dolceamara questa nostra vita. Aleggia senza uguali nel tempo, e non si volta sulla porta. #MondoDiVersi Nooteboom Or… -

(Di martedì 19 febbraio 2019)Quella diedè una delle coppie più famose dellalogia greca anche se il più famoso dei due è certamente, noto per essere stato un ottimo poeta e musicista. Si racconta che ai suoi tempi non avesse concorrenti.era figlio di Eagro, re della Tracia e della musa Calliope,è la sua compagna, andiamo a conoscere la triste ma appassionante storia che li fa spesso citare come coppia.(altro…)edIdee Green.