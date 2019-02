L' ombra della scissione

Uomini e donne - l'ombra della truffa su Maria De Filippi : il video 'rubato' - sconcerto in studio : Nuovo scandalo a Uomini e donne , sospetti di truffa su Claire e Gian Battista . Un video incastrerebbe dama e cavaliere, che si sarebbero accordati su cosa dire in trasmissione. Per questo la signora ...

E l'ombra lunga della censura cala su Zhang Yimou : In genere i film vengono aggiunti, anche in corsa, a un festival di cinema. Mentre quello che è accaduto al Festival di Berlino ha quasi dell'incredibile. Il nuovo film del regista cinese Zhang Yimou, ...

Sanremo 2019 - l'ombra della censura su Claudio Baglioni : cosa non hanno mandato in onda - bomba sul Festival : Un monologo scomodo e negato sul palco del Festival di Sanremo. Serena Rossi, che interpreta Mia Martini nel film tv Io sono Mia, secondo il Messaggero avrebbe dovuto recitare un durissimo atto d'accusa contro il mondo della musica italiana (e del Festival stesso) colpevole di aver ghettizzato la gr

Nella Terra dei veleni : tra roghi tossici e l’ombra della criminalità organizzata : La giornata è piovosa e addentrarci nelle campagne tra Napoli e Caserta non è un"impresa semplice. L"appuntamento con la Guardia ambientale del Wwf e con l"Associazione italiana sicurezza ambientale (Aisa) è stato fissato da tempo e, nonostante la fanghiglia e l"acqua scosciante che cade dal cielo, decidiamo di partire per il giro di ispezione alla ricerca dei cumuli di rifiuti sversati illecitamente. Quel materiale ogni giorno viene bruciato, ...

Vibo Valentia. L’ombra della pedofilia sulla morte di Francesco Fiorillo : due arresti : A quanto emerge ci sarebbe una vendetta per le tendenze pedofile della vittima dietro l’omicidio di Francesco Fiorillo, 45 anni,

Ciclocross - Coppa del Mondo Hoogerheide 2019 : Jakob Dorigoni sfiora il podio - in ombra le azzurre nell’ultima tappa della stagione : Con la tappa olandese di Hoogerheide si è conclusa la Coppa del Mondo 2018-2019 di Ciclocross. La formazione italiana si presentava all’appuntamento con diverse ambizioni di podio e con la volontà di testare la condizione in vista dei Campionati Mondiali in programma il 2 e il 3 febbraio a Bogense, in Danimarca. Gli azzurri, reduci da un ottimo fine settimana a Pont-Chateau, hanno fatto registrare un brutto passo indietro pagando ...

Gather - l'ombra della Brexit all'evento dedicato alle PMI innovative : Oltre 500 PMI di tutta l'area Emea, Europa, Medioriente Africa, partecipano oggi a Gather , l'evento paneuropeo volto a celebrare le aziende che utilizzano Facebook e Instagram per far crescere il ...

Ucciso all'asilo - l'ombra della Banda della Magliana : indagato il fratello del "Libanese" : Cambiano i nomi, ma non i cognomi, che da certe parti sono sempre gli stessi. Quelli di un romanzo criminale che a Roma sembra non avere fine, nonostante siano passati quasi quarant?anni....

Alessandro Gassmann/ 'Non sono un padre ingombrante per Leo. Il segreto della felicità? Essermi...' : Alessandro Gassmann si racconta in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Io donna: dalla carriera al rapporto con il figlio Leonardo.

LETTURE/ Il nuovo anno - la saggezza dei pagani e l'ombra della "polvere" che siamo : Tutte le lingue europee nella parola "anno" individuano un ciclo che si compie e si rinnova, immagine del "destino" cui siamo tutti chiamati

