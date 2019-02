Juventus Ronaldo una macchina da gol e da soldi | i numeri dell’affare

Juventus - Cristiano Ronaldo macchina da gol e… soldi : Impatto molto importante per Cristiano Ronaldo dal punto di vista delle prestazioni ma anche economico. La Juventus ha effettuato un investimento di oltre 100 milioni solo per il cartellino ma a distanza di pochi mesi sono già visibili i primi vantaggi: dal punto di vista realizzativo ha messo a segno 21 reti e 12 assist in 32 gare disputate in campionato, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Secondo la rivista sportiva ...

Juventus - l’allenamento in vista dell’Atletico : Ronaldo scatenato [FOTO] : 1/29 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Juventus - Dybala elogia Cristiano Ronaldo e Allegri : 'Il mister mi ha aiutato molto' : Per la Juventus, oggi, è il giorno di vigilia della partita contro l'Atletico Madrid. L'agenda dei bianconeri è molto fitta e fin da questa mattina hanno iniziato a lavorare. Infatti, la squadra già alle 11:45 era in campo alla Continassa per allenarsi in vista della sfida di Champions. Il programma poi prevede alle 16:00 la partenza per Madrid, una volta sbarcata in Spagna la truppa di Allegri si dirigerà al Wanda Metropolitano per il ...

Ateltico Madrid-Juventus - probabili formazioni : Ronaldo contro Griezmann : ATLETICO MADRID JUVENTUS probabili formazioni – Ci siamo, è il giorno della vigilia, domani scenderanno in campo Atletico Madrid e Juventus per una sfida importantissima per entrambe le squadre. Come deciderà di schierarsi Max Allegri? Chi schiererà davanti? Una cosa è certa, anzi due: i posti di Cristiano Ronaldo e Dybala. Dall’altra parte Simeone invece […] L'articolo Ateltico Madrid-Juventus, probabili formazioni: Ronaldo ...

Atletico Madrid-Juventus - gara in bilico ma bianconeri favoriti a 2.80. Ronaldo miglior marcatore assoluto nei derby di Madrid : la doppietta ai Colchoneros da juventino è a 12 - 00 : La Juventus, capolista indiscussa del campionato, si rituffa nella Champions League dove agli ottavi di finale ha pescato l’Atletico Madrid. Poteva andare meglio ai bianconeri, i Colchoneros infatti sono una delle squadre più temibili della competizione ma gli uomini di Allegri hanno le carte in regola per superare una squadra così ostica. Si comincia da Madrid e, per gli esperti di Sisal Matchpoint, il confronto si presenta ...

Bonucci : 'Ronaldo mi ha allucinato. Ho preferito la Juventus al Real' : Se trova fiducia e un allenatore che lo fa sentire importante, puo' diventare uno dei migliori al mondo ma spero dopo Atletico-Juve'. Juventus, allungo scudetto

Mercato Juventus - Paratici affonda il colpo : arriva l’erede di Ronaldo : Mercato Juventus- Secondo quanto riportato dai media portoghesi, la Juventus starebbe seguendo molto attentamente Joao Felix, fantasista-attaccante del Benfica, classe 1999 e descritto in patria come l’erede di Cristiano Ronaldo. Qualità, intraprendenza atletica e margini di miglioramento notevoli. Paratici sarebbe pronto a tentare l’affondo sul giocatore, anche se sul gioiellino portoghese restano forti gli interessi […] More

Juventus - Emre Can elogia Cristiano Ronaldo : “E’ il più forte di tutti” : Juventus Emre CAN – Parole d’amore arrivano dallo spogliatoio della Juventus nei confronti di Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese è stato elogiato questa volta da Emre Can. L’ex giocatore del Liverpool, in un’intervista concessa a TuttoSport ha professato il proprio amore calcistico per il numero 7: “È il più grande del mondo, ma nello spogliatoio lui […] L'articolo Juventus, Emre Can elogia Cristiano ...

Juventus - Del Piero : 'Ronaldo tira sempre le punizioni - forse c'è una clausola' : Ieri sera per la Juve è arrivata un'altra importante vittoria per 3-0. I grandi protagonisti bianconeri contro il Frosinone sono stati Paulo Dybala, Leonardo Bonucci e Cristiano Ronaldo. Per CR7 quello realizzato ieri è il 19º gol in campionato. Il portoghese ha segnato in tutti modi ma ancora non ha trovato la via della rete su calcio piazzato. Infatti, la Juve nonostante i grandi tiratori non si è ancora sbloccata su punizione. Al termine ...

Juventus - Cristiano Ronaldo eguaglia Platini : verso l'Atletico a suon di gol : Nella serata del ritorno al gol di Dybala, la scena in casa Juventus è ancora una volta tutta per Cristiano Ronaldo. Per il fenomeno portoghese parlano i numeri e anche in casa contro il Frosinone, ...

Juventus - a Madrid per segnare. Ronaldo cerca il primo gol al Wanda Metropolitano : "Dobbiamo andare a Madrid con l'idea di fare almeno un gol, perché le nostre possibilità di superare il turno dipendono da questo". Massimiliano Allegri è stato categorico nel post partita di Juventus-...

Highlights Juventus-Frosinone 3-0 : VIDEO e gol. Show di Dybala e Cristiano Ronaldo : La Juventus ha sconfitto il Frosinone per 3-0 nell’anticipo della 24^ giornata di Serie A. I bianconeri non hanno avuto alcun problema a schiantare la compagine laziale di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Stadium, tutto troppo facile per i Campioni d’Italia che si possono lanciare con più serenità verso la supersfida di mercoledì contro l’Atletico Madrid, andata degli ottavi di finale di Champions League. Paulo ...

Dybala - Bonucci e Ronaldo : la Juventus cala il tris al Frosinone : Con il 3-0 sul Frosinone , Dybala, Bonucci, Ronaldo, , la Juventus vola a +14 sul Napoli e ci resterà per almeno 48 ore, in attesa del risultato di Napoli-Torino domenica sera. Il miglior modo per ...

VIDEO Juventus-Frosinone 3-0 - Highlights - gol e sintesi. Show di Dybala e Cristiano Ronaldo : Tutto troppo facile. La Juventus schianta con il punteggio di 3-0 il Frosinone e apre nel migliore dei modi la 24esima giornata di Serie A 2018/19. I bianconeri si preparano nel migliore dei modi per la sfida di Champions League di mercoledì nella tana dell’Atletico Madrid con le reti di Paulo Dybala dopo 6′, quindi Leonardo Bonucci al 17esimo e Cristiano Ronaldo al 18esimo della ripresa. Il Frosinone ha provato a tenere bene il ...