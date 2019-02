Irama e Giulia De Lellis, spunta la ex: «Mi cercava anche quando stava già con lei»

attualitavip.myblog

(Di martedì 19 febbraio 2019) La storia d’amore traDesembra procedere a gonfie vele: il cantante e la influencer, ex protagonista di Uomini e Donne, sono più innamorati che mai. Eppure, all’orizzonte sembrano esserci nubi tempestose, dopo le dichiarazioni di Ana Yanirsa Martinez, modella e ballerina ma soprattutto ex di«La nostra era una storia molto seria, ci eravamopresentati alle famiglie.ho saputo diDenon l’ho cercato perché ero arrabbiata» – spiega Ana Yanirsa Martinez – «Poi lui si è fatto vivo e mi è venuto a trovare, dicendomi: “Non parliamo di queste cose, non devi darci peso”. Fatto sta che ha provato a continuare ad avere una storia con me. Forse non aveva ancora le idee chiare e all’inizio non considerava la storia concosì seria come oggi». Le dichiarazioni della ballerina e modella, ...