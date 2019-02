Il caso delle tartarughe catturate e decapitate in Puglia. 'Barbarie pura' : La mattanza delle tartarughe marine. catturate e decapitate. Quattro in provincia di Bari, le ultime due nelle scorse ore, a Bisceglie e a San Giorgio, località a sud di Bari, mentre altre due erano ...

Ariana Grande : esistono delle versioni alternative di “Thank U - Next” in caso fosse tornata con Pete Davidson : Sì, è tutto vero! The post Ariana Grande: esistono delle versioni alternative di “Thank U, Next” in caso fosse tornata con Pete Davidson appeared first on News Mtv Italia.

Il caso delle frittelle gratis al Luna Park di Mantova per i bambini italiani : frittelle gratis al Luna Park di Mantova, ma solo per i bambini italiani. Accende inevitabilmente molte polemiche l'iniziativa del consigliere comunale Luca De Marchi in programma per la giornata del 15 febbraio. De Marchi, prima in forza alla Lega, passato poi a CasaPound, prima di approdare a Fratelli D'Italia, ha spiegato così alla Gazzetta di Mantova la scelta di escludere dalla distribuzione gratuita dei dolci tipici Mantovani i ...

[Il caso] Nell'incendio di governo - Lega e 5 Stelle cercano di prendere tempo almeno sul caso Diciotti. L'assist del rinvio delle carte a ... : Nella lunga notte in cui è sprofondato il governo giallo verde dopo la disfatta d'Abruzzo, un imprevedibile assist potrebbe arrivare proprio dal caso Diciotti. Il voto della Giunta per le ...

Trono Over. Gianbattista Ronza : “Video girato non a caso - per allontanarci dal programma. Presto avrete delle risposte”Leggi le sue parole : Gianbattista Ronza è intervenuto su Facebook per raccontare la sua versione dei fatti a proposito del video trasmesso a Uomini e Donne che lo mostra intento ad accordarsi con la dama Claire Turotti allo... L'articolo Trono Over. Gianbattista Ronza: “Video girato non a caso, per allontanarci dal programma. Presto avrete delle risposte”Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

La Juventus e lo strano caso delle plusvalenze - crescono i ‘sospetti’ : l’asse con il Genoa ed il precedente del Chievo : E’ sicuramente un momento delicato che riguarda la Juventus, il club bianconero deve fare i conti con qualche problema di troppo, insospettabile solo ad inizio stagione. Le ultime due partite hanno fatto suonare il campanello d’allarme per Massimiliano Allegri, debacle in Coppa Italia contro l’Atalanta e la clamorosa rimonta del Parma dopo il vantaggio di 3-1. Ma non è finita la Juventus deve fare i conti anche con ...

"Conte portaci la fattura" - il 'caso Alpa' nel mirino delle Iene : "Presidente Conte, vuoi essere trasparente al 100 per cento? Allora portaci quella fattura...". E' l''appello' che la Iena Antonino Monteleone rivolge al presidente del Consiglio Giuseppe Conte , ...

Modelle curvy - caso Zalando : la moda le accetta - la gente sui social no : Da anni il mondo della moda è accusato di mostrare solo immagini di donne finte, lontane dalla fisicità di chi vive al di fuori delle passerelle. Modelle sempre più giovani (quasi da sembrare bambine), troppo magre (a tal punto da domandarsi se abbiano problemi di salute), troppo perfette (grazie a photoshop) sono diventate lo status irraggiungibile a cui, però, le donne comuni devono tendere per essere accettate nella società. Dopo anni di ...

Pagare uguale per avere meno - il caso delle CPU 'Core F' di Intel : ... ma ancora i listini sono più alti dei minimi storici, seppur ampiamente più abbordabili che in passato, con alcuni modelli finalmente su prezzi non più così fuori dal mondo. Non resta che stare alla ...

caso Mayorga - Cristiano Ronaldo nei guai? La richiesta delle autorità di Las Vegas : Chiesto campione DNA di Cristiano Ronaldo per l'indagine in USA sul Caso Mayorga Le autorità di Las Vegas hanno emesso un mandato per ottenere che Cristiano Ronaldo si sottoponga al test del Dna nell'...

caso Mayorga – Cristiano Ronaldo nei guai? La richiesta delle autorità di Las Vegas : Chiesto campione DNA di Cristiano Ronaldo per l’indagine in USA sul Caso Mayorga Le autorità di Las Vegas hanno emesso un mandato per ottenere che Cristiano Ronaldo si sottoponga al test del Dna nell’ambito del Caso del presunto stupro ai danni di Kathryn Mayorga. Il dipartimento di polizia di Las Vegas vuole vedere se corrisponde a un campione trovato sul vestito della donna che ha accusato l’attaccante portoghese per un ...

FCA ha concordato il pagamento di 800 milioni di dollari negli Stati Uniti per chiudere il caso delle emissioni dei motori diesel : Fiat Chrysler Automobilies (FCA) pagherà circa 800 milioni di dollari per il caso sulle emissioni falsate dei suoi motori diesel negli Stati Uniti, emerso nel gennaio del 2017. La società ha concordato la cifra con il governo statunitense. Per quanto

FCA ha concordato il pagamento di 800 milioni di dollari negli Stati Uniti per chiudere il caso delle emissioni diesel : Fiat Chrysler Automobilies (FCA) pagherà circa 800 milioni di dollari per il caso sulle emissioni falsate dei suoi motori diesel negli Stati Uniti, emerso nel gennaio del 2017. La società ha concordato la cifra con il governo statunitense e ha

Il caso delle due navi che non vuole nessuno potrebbe risolversi oggi : Lo scrivono diversi giornali citando le trattative fra Malta e alcuni stati europei, fra cui l'Italia, per accogliere i 49 migranti a bordo