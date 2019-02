Grazie all' Ati | Khalifa diventa chef a Palazzo dei Normanni

Comiso - in tanti per i nuovi mastelli della differenziata : Grazie alla stampa : nuovi mastelli per la differenziata a Comiso. La campagna di informazione di tutte le testate giornaliste della provincia è stata fondamentale. grazie

Bortuzzo lascia l'ospedale : 'Grazie per l'affetto. Ora inizia l'allenamento' : Roma, 18 feb., askanews, - Il giovane nuotatore rimasto paralizzato dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola, Manuel Bortuzzo, ha terminato il percorso in Terapia intensiva e ha quindi ha ...

Manuel Bortuzzo - parla il nuotatore fuori dall’ospedale : “Ora inizia l’allenamento. Grazie a tutti per il sostegno” : Manuel Bortuzzo ha concluso il percorso in terapia intensiva e ha lasciato l’ospedale San Camillo di Roma. Il giovane nuotatore, colpito in una sparatoria fuori da un pub nella notte tra il 2 e il 3 febbraio, ha pubblicato un videomessaggio dalla Fondazione Santa Lucia, dove inizierà la neuroriabilitazione. “Darò tutto quello che ho per tornare il prima possibile, perché qui ci voglio rimanere poco. Come potete vedere, sto sempre ...

Manuel Bortuzzo è uscito dall'ospedale. "Grazie dell'affetto. Ora inizia l'allenamento" : "Ciao a tutti ragazzi, eccomi qua. Come potete vedere sto sempre meglio. Sono appena arrivato in quel che sarà il mio nuovo campo da combattimento. Sono al Santa Lucia, a Roma, il centro di riabilitazione dove rimarrò per un bel po". Sono le parole di Manuel Bortuzzo, il nuotatore 19enne rimasto paralizzato per un colpo di pistola a Roma, in un videomessaggio pubblicato sul sito della Federnuoto e sulla pagina Facebook ...

Tav - Chiamparino : Grazie alla Ue dimezzati i costi delle tratte nazionali : ... e perché il governo Conte-Salvini-Di Maio metta da parte le pantomime elettorali, che mettono a rischio i finanziamenti europei, e si assuma la responsabilità politica di dare il via libera all'...

Atalanta-Milan - Gattuso : “abbiamo vinto Grazie alla voglia di sacrificio” : Successo importante per il Milan in chiave Champions League contro l’Atalanta, ecco le parole di Gattuso ai microfoni di DAZN: “abbiamo fatto una grandissima partita, anche fortunati a segnare alla fine del primo tempo, nel secondo tempo grande partita. La voglia di sacrificarci è il nostro punto di forza al momento ma la testa è già rivolta alla prossima gara contro l’Empoli. Il primo tempo? Cercavamo troppo Piatek ma ...

La cura della Cataratta oculare Grazie all’introduzione del Femtolaser : L’utilizzo del Femtolaser semplifica e rende l’intervento di Cataratta più sicuro, garantendo un inserimento più preciso delle lenti intraoculari. La Cataratta rappresenta la principale causa di cecita` evitabile ed e` responsabile di oltre il 48% dei casi di cecita` nel mondo. Una Cataratta ha origine quando la lente naturale dell’occhio, il cristallino, si opacizza in seguito a un accumulo di proteine al suo interno. Questo processo ...

Giuliano Sangiorgi : "Grazie Papà. Il calcio nel sedere che hai dato a Lele dall'aldilà l'ha riportato da noi" : "Grazie papà, per averci ascoltato. Grazie per il calcio in culo che hai dato a Lele, per farlo tornare da noi". Per l'inizio del loro nuovo tour, Il cantante dei Negramaro Giuliano Sangiorgi ha scritto un articolo sul Corriere della Sera per Lele Spedicato, chitarrista della band costretto a una pausa a causa di un'emorragia cerebrale, che l'ha colpito a settembre. Il chitarrista si è presentato sul palco durante la tappa di ...

'Ndrangheta - catturato il latitante Francesco Strangio. Salvini : «Grazie alle Forze dell'Ordine» : Francesco Strangio, pericoloso latitante della 'Ndrangheta è stato arrestato questa notte i Carabinieri di Reggio Calabria e Cosenza. L'uomo, in fuga da un anno, è stato...

“C’è solo un capitano” - i tifosi dell’Inter applaudono… Handanovic! Il portiere chiarisce : “Grazie - ma pensiamo alla vittoria” : Cori in favore di Handanovic capitano da parte dei tifosi dell’Inter: il portiere sloveno apprezza ma sposta l’attenzione sulla vittoria “C’è solo un capitano”, il più classico dei cori che si sente in ogni stadio con la curva innamorata del giocatore con la fascia al braccio. Non fa eccezione il pubblico dell’Inter che intono questo coro per… Samir Handanovic. Il portiere sloveno è il nuovo ...

Neoplasie ematologiche : Grazie alle nuove cure mortalità ridotta : Città della Salute e della Scienza di Torino - L'efficacia e la bassa tossicità di queste terapie in pazienti già trattati ha portato a studi con questi farmaci in prima linea per delineare un ...

Scaroni : «Milan club italiano con più tifosi al mondo Grazie alle Champions» : Milan club Parlamento – C’era anche Paolo Scaroni tra i presenti all’inaugurazione del Milan club Parlamento. Il presidente del club rossonero – come riporta Milan News – ha parlato dell’importanza di avere un bacino di sostenitori in tutto il mondo: «Il Milan è di gran lunga il club italiano con più fan al mondo, la […] L'articolo Scaroni: «Milan club italiano con più tifosi al mondo grazie alle Champions» è stato ...

IBM Research lavora alla produzione di cibo sostenibile e sano Grazie alla tecnologia e all’Intelligenza Artificiale : La tecnologia serve nella vita di tutti i giorni. Non solo per telefonare e usare i computer, ma anche per mangiare sano e tutelare l’ambiente. A dare una chiara idea è IBM Research, la costola della multinazionale informatica che si occupa di applicare le tecnologie alla vita quotidiana. Ha pubblicato i contenuti del progetto “5 in 5” in discussione in questi giorni durante l’evento Think 2019 a San Francisco. Si tratta ...

Piazza Affari - buona la prima. Banche in rally Grazie al mini Spread : Buon avvio di settimana per Piazza Affari , che chiude in deciso rialzo le contrattazioni odierne, sovraperformando le altre borse europee. A sostenere il Listino ha concorso l' ottimo andamento delle ...