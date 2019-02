Collovati | frasi sessiste | sospeso per due settimane

Rai - Collovati sospeso per le frasi sessiste : TORINO - Dopo le frasi sessiste al programma di Rai 2 'Quelli che il calcio', Fulvio Collovati è stato sospeso per due settimane da ogni attivita Rai, tra tv e radio, dall'amministratore delegato ...

Fulvio Collovati sospeso dalla Rai per frasi sulle donne a Quelli che il calcio : La Rai ha sospeso Fulvio Collovati da tutte le attività in tv e in radio fino a sabato 9 marzo. A scriverlo è l'agenzia Adnkronos, che cita "fonti bene informate". La decisione arriva dopo le affermazioni fatte domenica scorsa dall'ex calciatore a Quelli che il calcio sulle valutazioni tattiche in tema calcistico delle donne. Collovati, infatti, era intervenuto nel corso della trasmissione di Rai2 per dire la sua sul caso di Mauro Icardi ...

La Rai sospende Collovati per le sue frasi sulle donne : Fulvio Collovati "squalificato" per due giornate, fino a sabato 9 marzo. E' la decisione che - apprende l'AGI - la Rai ha adottato nei confronti dell'ex giocatore per le sue frasi di domenica scorsa durante 'Quelli che il calcio' su Rai2 sulla competenza femminile in fatto di tattica calcistica e ritenute da più parti come sessiste. Durante un collegamento esterno Collovati aveva infatti detto "Quando sento parlare una donna di tattica... ...

Frasi Collovati - interviene la moglie Caterina - : Detto questo, da donna, trovo assurdo doverci omologare tutti al 'politicamente corretto' e alla visione del mondo unisex. Ognuno di noi deve avere il sacrosanto diritto di esprimere ciò che pensa'.

