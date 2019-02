Chelsea | Sarri in bilico | vertice per decidere il suo futuro

Chelsea - flop Sarri : il tecnico toscano ha le ore contate : Chelsea, flop Sarri: il tecnico toscano ha le ore contate Qualche mese fa, si parlava dell’ottimo inizio di Maurizio Sarri in Premier League. Il suo calcio fatto di tattica e bel gioco, aveva subito fatto breccia nel cuore di giocatori e tifosi, ritenuti soddisfatti riguardo la sua gestione. Ma da Novembre in poi, qualcosa è cambiato: prestazioni sempre meno convincenti, e risultati che iniziavano a non entusiasmare. Si è notato un ...

Sarri perde anche con l’altro Manchester. Il Chelsea fuori dalla FA Cup : Chelsea-United 0-2 Il Chelsea è fuori dall’FA Cup che lo scorso anno aveva vinto con Antonio Conte in panchina. Ancora una sconfitta per Maurizio Sarri battuto in casa 0-2 dal Manchester United di Solskjaer. Oggi il Guardian ha scritto di Sarrifall. Il Chelsea ha giocato meglio rispetto al 6-0 subito dal City – non è che ci volesse molto – almeno si è visto l’impegno. Ma poi, stringi stringi, non ha quasi mai costruito ...

