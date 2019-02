Champions | Juve Allegri | «Con l' Atletico gioca Dybala | Khedira non convocato»

Champions League - Atletico Madrid-Juventus - Max Allegri : “Domani Dybala gioca. Dobbiamo segnare un gol - magari due…” : Ha preso il via in maniera ufficiale l’avvicinamento verso Atletico Madrid-Juventus con la consueta conferenza stampa della vigilia. I primi a parlare sono stati Massimiliano Allegri, tecnico dei bianconeri e Miralem Pjanic, regista della Juventus. Il bosniaco ha detto la sua sulla super-sfida di domani sera, alle ore 21.00 al Wanda Metropolitano di Madrid. “L’Atletico fa la differenza assieme, non solamente con i propri ...

Atletico Madrid-Juventus del 20 febbraio : cresce l'attesa per l'evento di Champions : Che Juventus sarà quella che martedì prossimo sfiderà l'Atletico Madrid nella gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League 2018/2019? Una Juve impegnata a limitare al massimo un eventuale passivo in funzione della gara di ritorno a Torino oppure una squadra che cercherà il "colpaccio", per chiudere il discorso qualificazione già domani sera? Orario di Atletico-Juve Il calcio d'avvio è fissato alle ore 21:00 del 20 febbraio. Gli ...

Lippi : "Una Juve da Champions. CR7 è il giocatore più decisivo al mondo" : Da quando nel mondo si parla di centravanti, il prototipo è lui. C'è il "falso" nove, ci sono i tre attaccanti, ma tutto quello che è 9 è Piatek. Ricordo quando ci si allenava con Bersellini: ...

Champions League – Juventus pronta a dare il primo ‘dispiacere italiano’ a Simeone : le quote di Planetwin 365 : Tutto pronto per Atletico Madrid-Juventus. Simeone non ha mai perso contro squadre italiane. Equilibrio in campo e sulla lavagna di Planetwin365, dove il 23° gol di CR7 ai Colchoneros vale 2,35 Riprende la corsa alla Champions League e questa sera, per l’andata degli ottavi di finale, sarà il turno di Liverpool e Bayern Monaco, rispettivamente finalista e semifinalista della passata edizione (entrambe eliminate dal Real Madrid). Secondo i ...

Champions League 2019 : si chiude l’andata degli ottavi con Atletico Madrid-Juventus in chiaro su Rai 1. Ecco il programma TV : Ronaldo e Dybala L’andata degli ottavi di finale della Uefa Champions League 2019 si completa questa settimana con i restanti quattro match in programma, tra cui quello della Juventus, impegnata in trasferta al Wanda Metropolitano, lo stadio dell’Atletico Madrid, che ospiterà anche la finale del 1° giugno. Tutte le partite sono in esclusiva su Sky, ad eccezione proprio di quella degli uomini di Allegri, trasmessa anche in chiaro su ...

Champions League - Atletico Madrid – Juventus in diretta : Cristiano Ronaldo contro Antoine Griezmann, il campione del mondo francese da una parte, il totem anti Atletico, l’uomo che ha segnato in carriera 22 reti ai colchoneros dall’altra nonché campione d’Europa con il suo Portogallo. MaGriezmann contro Cristiano Ronaldo sarà solo uno degli spunti di Atletico Madrid – Juventus, match di andata degli ottavi di Champions League, in programma il 20 febbraio alle 21,00 al Wanda ...

Juventus - Bonucci : "In estate mi ha cercato il Real. La Champions è un obiettivo" : Un pericolo in più per i campioni d'Italia, ma che la coppia Bonucci-Chiellini conosce benissimo e che è pronta ad annullare, dando un'altra lezione di difesa al mondo. Allegri si affida ai suoi ...

Quote Champions League - per Better Juventus leggermente favorita : Quote Champions League – Si giocano partite molto importanti valide per gli ottavi di finale di Champions League, spicca la partita della Juventus contro l’Atletico Madrid. Better, il marchio di scommesse di Lottomatica, offre varie giocate, oggi il Liverpool (a 2,15) di Jurgen Klopp dovrà vedersela con il Bayern Monaco (a 3,30) di Niko Kovac. Poi l’Olympique Lione (a 4,15) contro il favorito Barcellona (a 1,77) di Lionel ...

Chiellini : 'La Juve non è ossessionata dalla Champions. Ronaldo extraterrestre - fortunati ad averlo' : È il miglior difensore del mondo in questo momento e si merita tale appellattivo con pieno merito. Difficilmente fa errori e se ne fa uno accade perché tutti possono sbagliare. Ma ha la leadership ...

Champions - Chiellini 'Nessuna ossessione ma la Juventus vuole arrivare in finale' : Non il migliore, quel premio va a Sergio Ramos: 'Lui è il migliore difensore del mondo, difficilmente fa errori. Lo scorso anno a Madrid penso che con Ramos non ci saremmo trovati avanti 3-0. E non ...

Champions League 2019 - Atletico Madrid-Juventus in tv : a che ora inizia e su che canale vederla in streaming : Domani sera, mercoledì 20 febbraio alle ore 21.00, si completeranno le gare d’andata degli ottavi di finale della Champions League di calcio: al Wanda Metropolitano di Madrid, stadio che ospiterà la finalissima della competizione, si sfideranno i padroni di casa spagnoli dell’Atletico Madrid e la Juventus. I Colchoneros hanno chiuso la fase a gironi al secondo posto alle spalle del Borussia Dortmund, mentre la Vecchia Signora ha ...

Juventus - Bonucci : 'CR7 una macchina. Il nostro obiettivo è vincere la Champions' : 'Cristiano Ronaldo è una macchina, il migliore al mondo. Se arriva uno come lui significa che il tuo livello è aumentato. Ho apprezzato la sua costanza e la sua semplicità. È arrivato e si è messo ...

Champions League - ostacolo Bayern per il Liverpool : Manchester City e Barcellona favoriti - Atletico-Juve è l’ottavo più equilibrato [FORMAZIONI] : Si avvicinano altri due giorni di fuoco per quanto riguarda la Champions League, la competizione è arrivata ormai nella fase importante, si giocano altre quattro partite valide per l’andata degli ottavi di finale, in campo anche una squadra italiana, la Juventus che dovrà confermare il successo della Roma contro il Porto per portare ancora più in alto i colori italiani. Ma nella giornata di oggi due partite molto importanti, match da ...

Atletico Madrid-Juventus - Champions League 2019 : i Colchoneros ai raggi X. Griezmann la stella - Morata il grande ex - difesa forte ma con qualche scricchiolio : Da quando c’è stato il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, in casa Juventus non si è fatto altro che pensare alla partita di domani contro l’Atletico Madrid. La sfida al Wanda Metropolitano è un crocevia fondamentale della stagione della squadra di Massimiliano Allegri. La Champions è quasi diventata un’ossessione per i bianconeri e l’acquisto in estate di Cristiano Ronaldo ha aumentato ancora di più il ...