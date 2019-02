Accordo fra Bio-on e Innova Imagen per la produzione di bioplastica in Messico

Accordo di collaborazione tra Civita - Frascineto - Lipjan e Fushe : Procede con grande entusiasmo e grandi prospettiva di collaborazione la visita istituzionale del comune di Frascineto in terra kosovara. La

Franz - presidente cda di Roche - vuole Accordo con Ue : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Tensione Roma-Parigi - toni sempre aspri e dialogo in salita. Si congela Accordo Air France-Alitalia : Cade nel vuoto l'invito al dialogo del vicepremier Salvini al suo omologo francese Castaner. 'Non mi faccio convocare da nessuno' la risposta del politico transalpino. Si sfila l'Ue che parla di '...

Apple - Accordo col fisco francese : 500 mln di tasse arretrate : In dieci anni di ricavi e utili derivati dalle vendite sul territorio francese la Apple non ha mai versato un euro di contributo almeno stando all'accusa mossa dalla divisione 'fisco' dei francesi Un ...

Venezuela - Spagna-Germania-Francia : "Elezioni subito" | Salvini : "D'Accordo" | Russia : gli Usa stanno tentando un golpe : Se il voto non si svolgerà entro otto giorni Macron, Merkel e Sanchez appoggeranno l'autoproclamazione alla presidenza del leader dell'opposizione. Guaidò: "Grazie per l'impegno"

Usa - Accordo temporaneo fra Trump e il Congresso : “Sono orgoglioso di annunciare la fine dello shutdown” : Lo shutdown è finito, ma l’accordo è temporaneo. Dopo oltre 34 giorni di paralisi del governo Usa, Donald Trump ha ceduto e ha stretto un’intesa con i democratici. Il tycoon finisce per dire sì a un decreto per riaprire il governo senza ottenere i soldi per il muro al confine con il Messico: ma l’accordo serve a riaprire il governo solo fino al 15 febbraio ed entro allora l’intesa sul muro andrà trovata, altrimenti – minaccia il presidente ...

Usa - Accordo fra Trump e il Congresso : 'Sono orgoglioso di annunciare la fine dello shutdown' : Il presidente americano Donald Trump e i leader del Congresso hanno raggiunto un accordo per riaprire il governo federale e porre temporaneamente fine allo shutdown . Parlando alla Casa Bianca Trump ...

Usa - Accordo fra Trump e il Congresso per la fine temporanea dello shutdown : Il presidente americano Donald Trump e i leader del Congresso hanno raggiunto un accordo per riaprire il governo federale e porre temporaneamente fine allo shutdown. Lo riportano i media Usa citando ...

Conte su Accordo Fincantieri-Stx irrita Parigi. Francia : “Non giochiamo a chi è più stupido” : Continuano le frizioni tra Francia e Italia. Questa volta le scintille sono provocate dalle parole del premier Conte a Davos: "È paradossale che proprio mentre si crea un campione europeo della cantieristica per competere più efficacemente sui mercati mondiali come il gruppo Fincantieri-Stx, da parte della Francia si coinvolga la Commissione europea in modo così ambiguo".Continua a leggere

Video - Meloni : “La Germania e la Francia firmano Accordo per governare l’Europa - nessuno ne parla” : Giorgia Meloni appare in un Video e racconta di un accordo segreto tra Germania e Francia per il controllo totale dell’Unione Europea Un seggio in condominio nel Consiglio di sicurezza dell’Onu. E’ uno dei punti cardine dell’asse franco-tedesco che verrà sancito ad Aquisgrana da Merkel e Macron. E il nuovo trattato mette in allarme l’Europa. Il 22 gennaio 2019 ad Aquisgrana Merkel e Macron firmeranno il trattato con ...

Accordo SULLA MOBILITA' - Siglato fra Comune di Ferrara e associazioni di categoria. La dichiarazione dell'ass. Modonesi : Tecnici impiantisti potranno parcheggiare in aree riservate ai residenti per interventi urgenti in centro storico 23-01-2019 / Giorno per giorno I manutentori di impianti gas e termoelettrici che ...

Cosa dobbiamo pensare del nuovo Accordo tra Francia e Germania? : I due paesi hanno firmato un trattato di amicizia che non piace ai nazionalisti, è troppo poco per gli europeisti e preoccupa gli italiani

Video - Meloni : “La Germania e la Francia firmano Accordo per governare l’Europa - nessuno ne parla” : Giorgia Meloni appare in un Video e racconta di un accordo segreto tra Germania e Francia per il controllo totale dell’Unione Europea Un seggio in condominio nel Consiglio di sicurezza dell’Onu. E’ uno dei punti cardine dell’asse franco-tedesco che verrà sancito ad Aquisgrana da Merkel e Macron. E il nuovo trattato mette in allarme l’Europa. Il 22 gennaio 2019 ad Aquisgrana Merkel e Macron firmeranno il trattato con ...

Cgil verso la conta finale. Nessun Accordo fra Landini e Colla : decisive le ultime 24 ore : Nel giorno dell'appello per l'unità sindacale tra Cgil, Cisl e Uil dal palco del congresso Cgil di Bari, Susanna Camusso si confronta con la più lacerante divisione interna al suo sindacato. L'apertura dell'assise nazionale ha segnato un solco ancora più profondo tra le due "squadre" cgielline: quella che si riconosce in Maurizio Landini, indicato dall'attuale segreteria come futuro segretario generale, e l'altra, sindacato ...