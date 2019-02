Un Galaxy S10 acceso si mostra in video

Il lettore di impronte dei Samsung Galaxy S10 non avrà problemi con le pellicole Whitestone Dome Glass : Il sensore di impronte ultrasonico dei Samsung Galaxy S10 non dovrebbe avere problemi di con le pellicole protettive Whitestone Dome Glass. L'articolo Il lettore di impronte dei Samsung Galaxy S10 non avrà problemi con le pellicole Whitestone Dome Glass proviene da TuttoAndroid.

3 differenze tra Samsung Galaxy S10 e S10 Plus nel primo strepitoso video hands-on : Quali saranno le principali differenze tra Samsung Galaxy S10 e S10 Plus? A due giorni dal lancio dei due device, ogni mistero è svelato grazie al primo video hand-on che mostra i punti di incontro e quelli di rottura tra i due modelli. Commenteremo insieme il filmato al termine dell'articolo per capire pure i punti di forza del modello premium rispetto a quello standard. L'aspetto esteriore dei due Samsung Galaxy S10 è in gran parte simile ...

Prezzo Samsung Galaxy S10 Plus Ceramic Edition - un vero investimento : Desiderete sicuramente il Samsung Galaxy S10 Plus Ceramic Edition, forse un po' meno quando vi diremo il Prezzo di vendita cui sarà venduto: come riportato da Evan Blass, il dispositivo, equipaggiato nella sua massima configurazione con 12GB di RAM e 1TB di memoria interna, dovrebbe avere un costo, per il mercato cinese, pari a 10 mila yuan, ovvero circa 1307 euro al cambio attuale. Ce ne sarà anche una variante con 8GB di RAM e 512GB di ...

Samsung Galaxy S10 Plus si mostra in una nuova foto dal vivo : Nelle scorse ore è stata pubblicata sul Web una nuova presunta foto dal vivo di Samsung Galaxy S10 Plus. Guardiamola insieme e scopriamo i dettagli L'articolo Samsung Galaxy S10 Plus si mostra in una nuova foto dal vivo proviene da TuttoAndroid.

Presentazione Samsung Galaxy S10 in diretta streaming - dove vederla : Presentazione Samsung Galaxy S10 in diretta streaming, dove vederla dove vedere la Presentazione del Samsung Galaxy S10 Si avvicina sempre di più la data di Presentazione del nuovo Samsung Galaxy S10. L’evento si terrà a San Francisco e a Londra mercoledì 20 febbraio e, come immaginabile, l’attesa cresce ogni giorno sempre di più. In molti attendono che il sipario sveli finalmente il nuovo top di gamma sudcoreano, sul quale da ormai diverso ...

In buona compagnia i Samsung Galaxy S10 : tanti altri prodotti il 20 febbraio : Il 20 febbraio sarà una giornata ricca di sorprese: oltre ai Samsung Galaxy S10, ci aspetta anche una vasta schiera di accessori. A rivelarlo è stato il produttore sudcoreano in prima persona, attraverso l'applicazione 'Galaxy Wereable', attraverso cui si è soliti gestire i dispositivi indossabili del brand asiatico. Dovrebbero essere quattro i prodotti in rampa di presentazione: due smartband (Galaxy Fit e Fit 3), uno smartwatch (Galaxy Watch ...

Date un'occhiata a Samsung Galaxy S10+ come se fosse fra le vostre mani - grazie a questo scatto rubato : ...che ne dite di un' immagine frontale " chiara e dettagliata " di Galaxy S10+ ? Lo scatto è stato pubblicato su Reddit e sta velocemente rimbalzando sui canali di informazione tech di tutto il mondo. ...

Secondo le previsioni - il prezzo di Samsung Galaxy S10 calerà rapidamente nel giro di pochi mesi : Secondo gli analisti di Idealo, il prezzo di Samsung Galaxy S10 subirà un calo rapido e costante nel corso dei mesi successivi al lancio. L'articolo Secondo le previsioni, il prezzo di Samsung Galaxy S10 calerà rapidamente nel giro di pochi mesi proviene da TuttoAndroid.

Fumoso il Samsung Galaxy S10 Plus con 12 GB di RAM : impietosi i primi test : Mancano ormai pochissimi giorni alla presentazione dei nuovi top di gamma di casa Samsung, ossia gli attesi Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10 Plus e Samsung Galaxy S10e, dispositivi che avranno il compito di accontentare i gusti di tutti gli utenti. Dalle varie indiscrezioni c’è ormai poco da spiegare su questi dispositivi, viste le varie informazioni emerse sulle specifiche tecniche, ma è emerso qualcosa di interessante attraverso i ...

