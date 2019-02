Seat - Sulla Leon arriva il 1.5 TGI a Metano

quattroruote

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Laha aggiornato la gamma dellaintroducendo una nuova versione bifuel acon motore 1.5 TGI che, rispetto a precedente 1.4, propone un'autonomia maggiore grazie alla presenza di un terzo serbatoio per il gas. Disponibile sia in variante cinque porte, sia ST (wagon), la1.5 TGI è già ordinabile con prezzi a partire da 24.415 euro negli allestimenti Style, Business e FR.Anche con l'automatico doppia frizione. Alla base della nuova versione, prodotta come tutte lenello stabilimento spagnolo di Martorell, è presente una versione aggiornata del quattro cilindri 1.5 TSI Evo che equipaggia vari modelli del gruppo Volkswagen. L'unità convertita per la doppia alimentazione benzina-dispone di una turbina a geometria variabile, valvole e sedi valvole rinforzate e sollevate per migliorare la combustione e pistoni rivestiti di nichel-cromo con nuovi segmenti ...