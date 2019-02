romadailynews

: RT @nellina99: Roma, a Centocelle il blitz anti Salvini: 'Nell'indifferenza muore l'umanità' - iacono_concetta : RT @nellina99: Roma, a Centocelle il blitz anti Salvini: 'Nell'indifferenza muore l'umanità' - romadailynews : Roma: a #Centocelle spunta installazione anti-Salvini: Roma – “Nell’indifferenza muore la… - LucianaCiolfi : RT @nellina99: Roma, a Centocelle il blitz anti Salvini: 'Nell'indifferenza muore l'umanità' -

(Di lunedì 18 febbraio 2019)– “Nell’indifferenza muore la nostra umanita’. Nella paura annega la nostra solidarieta’. Il nostro naufragar c’e’ dolce in questi mare?”. Il messaggio porta la firma del collettivo ‘Arte resistente’ e accompagna l’di decine di mani che emergono dall’asfalto, come fosse il mare, in Piazza dei Morti a. Mani di cartone su bottiglie di plastica, braccia vestite e rette verso il cielo come in un ultimo sussulto di chi tenta di sfuggire alle profonditá.Le ‘Mani che affogano’ rientra nell’opera itinerante ‘Mediterraneo’ che il collettivo ha fatto nascere come forma di opposizione alle politiche del ministro dell’Interno, Matteo. L’idea dell’politica nasce in Abruzzo e l’intento del collettivo e’ quella che in ...