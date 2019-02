Parigi | il filosofo aggredito | ' Era un odio da progrom' Identificato l' aggressore

Il filosofo aggredito a Parigi : "Era un odio da pogrom" : E con passerelle tra l'islamismo radicale e l'estrema destra via Soral o Dieudonné', comico già condannato per gli spettacoli sull'antisemitismo. Per Bruckner poi 'tutto questo risveglia le passioni ...

Il filosofo aggredito a Parigi : “Era un odio da pogrom” : «Non mi sento una vittima, né un eroe». Ha commentato così Alain Finkielkraut, filosofo e accademico di Francia, gli insulti antisemiti ricevuti sabato per le strade di Parigi, ai margini della manifestazione dei gilet gialli. Non vuole sporgere denuncia «ma vorrei sapere chi sono queste persone, mi interessa», precisando che «almeno una di loro av...

Gilet gialli - scontri a Parigi e proteste in Francia. Insulti al filosofo Finkielkraut : “Sporco ebreo - il popolo ti punirà” : Quattoridicesimo sabato di proteste per i Gilet gialli, anche oggi scesi nelle strade della Francia. A Parigi, all’altezza della spianata degli Invalides, la polizia che usato lacrimogeni contro gruppi di black bloc che avevano iniziato a lanciare oggetti. Ma quello che sta facendo il giro dei social è un video pubblicato da Yahoo in cui Alain Finkielkraut, noto filosofo e accademico figlio di genitori sopravvissuti ad Auschwitz, viene ...