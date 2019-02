Milano Design Week 2019 visionaria | se nel 2041 tutte le città fossero interamente di

Cocktail - musica - design : apre sui Navigli il nuovo Rocket Bar Milano : «Drinking is an emotional thing», sosteneva il buon Charles Bukowski. E così oggi, a cavallo di quella stessa emozione, la metropoli meneghina è pronta a dare il benvenuto a una nuova alcova del bere di qualità, quel Rocket Bar Milano (figlio del Rocket Club) che il 19 febbraio inaugurerà ufficialmente il proprio bancone al 93 di Ripa di Porta Ticinese. Nel cuore della movida dei Navigli , insomma. Aperto dal martedì al sabato, dalle 22 alle 2, ...

SsangYong Italia ha donato al Comune di Milano la nuova Tivoli nata dal concorso Design Take Over [GALLERY] : “Tivoli Milano” consegnata al Comune della Città. Risultato del progetto “Tivoli Design TakeOver” sviluppato con la Scuola Politecnica di Design, l’auto è stata donata da SsangYong Italia al Comune di Milano nella persona del Vicesindaco Anna Scavuzzo Milano, con la sua allure moderna e visionaria sempre più apprezzata in Italia e nel mondo, ha ispirato il body di una SsangYong Tivoli sviluppato da un team di studenti del ...