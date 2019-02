: Manuel lascia ospedale: ora allenamento - TelevideoRai101 : Manuel lascia ospedale: ora allenamento - LaPresse_news : Manuel lascia il San Camillo e posta un video: 'Ora inizia l'allenamento' - azzurra787 : Manuel Bortuzzo lascia l'ospedale e inizia la riabilitazione: «Ora inizia l'allenamento» -

Bortuzzo hato la terapia intensiva dell'San Camillo e ha raggiunto l'istituto dove inizierà la neuroriabilitazione. "Ora inizia l'",ha annunciato in un video pubblicato sul sito della Federnuoto. "Come potete vedere sto sempre meglio. Sono appena arrivato in quel che sarà il mio nuovo campo da combattimento. Sono al Santa Lucia, a Roma, il centro di riabilitazione dove rimarrò per un bel po'. Sono contento. Sto bene", ha detto, colpito alla schiena da un proiettile.(Di lunedì 18 febbraio 2019)