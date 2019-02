Manovra correttiva | il Governo non la esclude più

Conti pubblici - Giorgetti : “Nei prossimi mesi verifichiamo se servirà una Manovra correttiva” : Il governo verificherà “Nei prossimi mesi” se servirà una manovra correttiva per rispettare gli obiettivi di deficit e debito concordati con la Commissione europea. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del consiglio della Lega, Giancarlo Giorgetti, a Milano. Finora il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha escluso la necessità di interventi, e il premier Giuseppe Conte a fine gennaio aveva dichiarato che non se ne era mai discusso ...

Pil : Bonomi - Assolombarda - - 'Manovra compensativa per evitare correttiva' : 'Le misure messe in campo dal governo non sortiranno gli effetti che ci si aspetta e non è possibile attendere sei mesi per vedere cosa accadrà. Serve subito una manovra compensativa'. Lo ha detto il ...

Commissione Ue taglia Pil Italia - Tria : "Manovra correttiva non serve" : Il Pil Italiano scenderà a +0,2% nel 2019 secondo quanto conferma oggi la Commissione europea dopo le anticipazioni di ieri. La Commissione parla di stime di crescita per il nostro paese che sono "considerevolmente meno di quanto anticipato" nelle previsioni autunnali quando il Pil era visto in aumento addirittura dell'1,2%.Il taglio del Pil da parte di Bruxelles è il più ampio di tutta l’Unione europea ed è dovuto a "un rallentamento ...

Boccia : "Non serve Manovra correttiva se apriamo cantieri" : Lo afferma il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia che, a margine del Salone Connext di Milano, conferma la linea espressa dal ministro dell'Economia Giovanni Tria.

Manovra - Boccia : 'Non serve una Manovra correttiva se apriamo cantieri e il governo reagisce' : Lo afferma il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia che, a margine del Salone Connext di Milano, conferma la linea espressa dal ministro dell'Economia Giovanni Tria.

Ue taglia Pil Italia a +0 - 2%. Ultimi in Europa <br> Tria : "No Manovra correttiva". Schizza lo spread : Il Pil Italiano scenderà a +0,2% nel 2019 secondo quanto conferma oggi la Commissione europea dopo le anticipazioni di ieri. La Commissione parla di stime di crescita per il nostro paese che sono "considerevolmente meno di quanto anticipato" nelle previsioni autunnali quando il Pil era visto in aumento addirittura dell'1,2%.Il taglio del Pil da parte di Bruxelles è il più ampio di tutta l’Unione europea ed è dovuto a "un rallentamento ...

Tria : 'Manovra correttiva? Non servirà' : Non sono mancati diverse interruzioni e qualche fischio in Aula alla Camera durante l'informativa del ministro dell'Economia Giovanni Tria. Nella parte finale dell'intervento si è consumato anche un ...

Pil - Tria : non vedo necessità Manovra correttiva : Roma, 7 feb., askanews, - 'Non vedo oggi l'emergere della necessità di adottare manovre correttive'. Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in Aula alla Camera. 'Non è tempo di concentrarsi su manovre correttive - ha aggiunto il ministro nel corso di un'informativa - ma bisogna concentrarsi su dare piena ...

Tria : 'Manovra correttiva? Non servirà' : Non sono mancati diverse interruzioni e qualche fischio in Aula alla Camera durante l'informativa del ministro dell'Economia Giovanni Tria. Nella parte finale dell'intervento si è consumato anche un ...

Crescita - Tria : “Battuta d’arresto più che vera recessione. In ogni caso non servirà Manovra correttiva” : “Per ora possiamo parlare di una battuta d’arresto più che di una vera recessione” e comunque “abbiamo a disposizione diversi strumenti di politica economica per riavviare la Crescita”. In ogni caso “non si manifesterebbe la necessità di una manovra” correttiva perché “un eventuale sforamento se dovuto a un peggioramento del ciclo” causa “un allargamento dell’output gap e non impatta sul saldo ...

Pil in discesa - ipotesi Manovra correttiva e tassa patrimoniale : Lo stima il Fondo monetario internazionale nel suo rapporto 'Article IV' sull'economia italiana, che prevede una 'crescita dell'Italia dello 0,6% nel 2019 e dello 0,9% nel 2020, non modificando ...

PIL +0 - 2%/ "Effetto Germania" e consumi in calo - serve la Manovra correttiva : Oggi la Commissione europea rivedrà le proprie previsioni economiche. Secondo indiscrezioni, il Pil dell'Italia per il 2019 verrebbe tagliato al +0,2%

Tria : non servirà una Manovra correttiva : Così il ministro dell'Economia, Tria. "Non serve una manovra correttiva-ribadisceAnche l'obiettivo di deficit concordato con l'Europa riguarda il deficit strutturale, e quindi non viene toccato dall'...

Tria : non servirà una Manovra correttiva : 19.18 "Guardare con pessimismo al futuro non è una forma di realismo ma di sabotaggio. Ci sono tutte le condizioni per una ripresa dell'economia italiana: i fondamentali dell'Italia sono solidi". Così il ministro dell'Economia, Tria. "Non serve una manovra correttiva-ribadisce- Anche l'obiettivo di deficit concordato con l'Europa riguarda il deficit strutturale, e quindi non viene toccato dall'andamento dell'economia", osserva."Nessun rischio ...