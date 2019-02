Il giocatore Mauro Icardi contestato dagli ultrà della Curva Nord dell' Inter

Blastingnews

: Di fronte ad una situazione insostenibile, con la moglie e rappresentante del giocatore che attacca in tv società,… - pisto_gol : Di fronte ad una situazione insostenibile, con la moglie e rappresentante del giocatore che attacca in tv società,… - mauro_suma : Messaggio forte a Wanda. Messaggio chiaro a Spalletti. Altro che sbrigatevi...Ne fa le spese il ragazzo. Anche se m… - LbFilippo : @DiMarzio Quale sarebbe questo bene....Demoralizzare il giocatore oppure far capire che è sul mercato???? Senza i… -

(Di lunedì 18 febbraio 2019)sembra ormai aver perso la stima e l'appoggio non solo, ma anche dei suoi tifosi, che già durante la partita di Europa League contro il Rapid Vienna avevano cantato cori in favore di Handanovic, nuovo capitanoLa situazione in casa neroazzurra inizia a farsi molto tesa per l'attaccante argentino, classe 1993, alla sua sesta annata con la squadra milanese. Dopo essere stato privatofascia di capitano - una decisione che secondo l'ad neroazzurro Beppe Marotta andava presa per il bene di tutti - adesso si vededalla parte più caldatifoseria...