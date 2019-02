Diciotti | Grillo boccia il quesito su Salvini | ' Se voti sì vuol dire no Se voti no vuol

Diciotti - sul blog M5s il quesito su Salvini che assicura : "Governo comunque avanti" | Grillo ironico : "Se voti Sì vuol dire No" : Sul blog delle Stelle pubblicato il testo del quesito perchiedere agli iscritti di esprimersi sulla richiesta di autorizzazione a procedere per Salvini. Si vota dalle 10 alle 19: per dire 'no' bisogna votare 'sì'. Sul blog M5s diverse proteste dagli iscritti.