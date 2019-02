Ciechi che seguono un cieco La società odierna spiegata con Pieter Bruegel

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 febbraio 2019) La potenza dell’immagine, nella sua immediatezza dirompente, è incredibilmente superiore, in molti casi, rispetto a quella mediata del concetto. Il concetto, diceva Hegel, ha bisogno di pazienza e di mediatezza. L’immagine, per parte sua, si impone con forza e senza mediazioni. Credo, a tal riguardo, che non vi sia immagine più potente, per descrivere l’del non senso generalizzato, di quella che ci offre La parabola dei(1568) diCome sappiamo, l’opera ditraduce in immagini la parabola evangelica (Mt 15, 14) delche guida un altro: “Sonoe guide di. E quando unguida un altro, tutti e due cadranno in un fosso!”. Il superamento acefalo, irriflesso e totalmente miope dei limiti e della giusta misura alimenta, nel tempo della “notte del mondo” (Hölderlin), una condizione analoga a ...