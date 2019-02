Accadde oggi | 18 febbraio 1995 | Moratti acquista l’Inter

calcioweb.eu

: San Giorgio a Cremano ricorda Massimo Troisi nel giorno del suo 66esimo compleanno. L'attore e regista napoletano m… - RaiNews : San Giorgio a Cremano ricorda Massimo Troisi nel giorno del suo 66esimo compleanno. L'attore e regista napoletano m… - RaiNews : 15 anni fa moriva Marco #Pantani, il pirata del ciclismo. 46 vittorie in carriera, un Giro d'Italia, un Tour de Fra… - vivereosimo : Accadde oggi: il 18 febbraio 1861 -

(Di lunedì 18 febbraio 2019) L’Inter è impegnata nel campionato di Serie A, il club nerazzurro ha intenzione di conquistare il terzo posto in classifica, obiettivi importanti anche in Europa League con l’obiettivo di provare ad alzare il trofeo. Nel frattempo continua la nostra rubrica ‘’ giornata importante per i tifosi nerazzurri quella del 18, in particolar modo del. Massimol’Inter rilevandola da Ernesto Pellegrini, operazione da 50 miliardi di lire. I primi anni non sono stati entusiasmanti ma la scelta può essere considerata azzeccata considerando i trionfi conquistati ed in particolar modo con il Triplete.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo, 18l’Inter sembra essere il ...