SHAMELESS - Episodio 9x11: Un inaspettato colpo di fulmine

lostinaflashforward

: Ho appena guardato l’episodio S09E01 di Shameless (US)! #tvtime - svitata92 : Ho appena guardato l’episodio S09E01 di Shameless (US)! #tvtime - the_realfunny : Ho appena guardato l’episodio S09E10 di Shameless (US)! #tvtime - edilio95 : Ho appena guardato l’episodio S09E10 di Shameless (US)! #tvtime -

(Di domenica 17 febbraio 2019) Nuovo appuntamento con i Gallagher. Che ne sarà di Fiona?Attenzione: Spoiler!Nell'precedente:Amy e Gemma, le gemelline di Kev e V, trovano modi violenti per esprimere la propria gelosia verso Santiago. La cosa, però, non dura molto perché prima arriva Martina, la vera sorella del ragazzo, e, poi, entrambi si uniscono allo zio e fanno ritorno in Guatemala. Kev è triste ma non può far altro che accettare la decisione dei ragazzi.Frank prende parte alle sfide del contest di Hobo Loco Man, da cui uscirà il barbone rappresentante del South Side. Il suo rivale più forte è Mikey, ex veterano di guerra. I due lottano fra loro, non senza ricorrere a trucchetti. Intanto, Randy, l'ex marito di Ingrid, ritorna su richiesta della Dottoressa Kwan e cerca di convincere la donna ad eliminare qualche embrione. Ingrid, dal canto suo, non è sicura che Frank voglia tenerli tutti e sei.In seguito ...