Recensione Mouse Wireless targato Aukey | prezzo stracciato e ottima qualità

Recensione Sharkoon Skiller SGM2 : mouse da gaming completo ed economico : Bentornati nella rubrica dedicata alle recensioni! Oggi proveremo per voi Sharkoon Skiller SGM2, un mouse da gaming economico ma con caratteristiche che lo rendono completo e adatto a tutti. Unboxing Confezione in cartone 20 × 11 × 6 cm con apertura in alto. L’aspetto è vivace, sono presenti alcune immagini del mouse e vengono riportate tutte le specifiche. In particolare, sul frontale della confezione, il livello massimo dei DPI pari a 6400, il ...