Il M5S farà decidere agli iscritti a Rousseau sull’autorizzazione a procedere per Salvini

M5S : Antonella Leone si presenta 'No alle opere faraoniche' : Prato, la candidata sindaca pentastellata annuncia un bando per gli aspiranti assessori.No anche al parco urbano: 'Abbiamo dubbi sui costi di manutenzione'

Autonomia : D'Incà (M5S) - 'basta bugie e false notizie sul movimento - la riforma si farà' (2) : (AdnKronos) - “Trovo invece sconcertante che in questo ore vengano fatti uscire falsi dossier sul movimento 5 Stelle – commenta il parlamentare veneto – Note che non si sa da dove provengano e fatte solo per provocare rotture nel Governo”. “Con riferimento poi ad alcuni parlamentari del movimento 5

Autonomia : D'Incà (M5S) - 'basta bugie e false notizie sul movimento - la riforma si farà' : Belluno, 15 feb. (AdnKronos) - "Troppe false notizie sul movimento 5 Stelle. Il procedimento sull’Autonomia sta proseguendo, prima con la bozza in Consiglio dei Ministri, poi con il testo finale che arriverà davanti alle assemblee parlamentari che avranno il diritto di esprimere il proprio parere".

Autonomia o Spacca-Italia? Lega : "Si farà"<br>M5S : "Secessione per i ricchi" : Sul tema dell’Autonomia, della maggiore Autonomia per le regioni del Nord, interviene il ministro per gli Affari regionali Erika Stefani della Lega secondo cui "l’allarmismo" degli alleati di governo del M5S e dell’opposizione "è del tutto infondato". La ministra si dice "delusa per le ricostruzioni sbagliate" ma è "determinata ad andare avanti" coinvolgendo le Camere perché se i "timori per la novità" sono comprensibili non bisogna avere ...

Di Maio : finchè ci sarò io M5S non farà cadere il Governo : Roma, 13 feb., askanews, - 'C'è chi pensa che per vincere in Abruzzo dovevamo far cadere il Governo. Questo finché ci sarò io non avverrà'. Lo scrive Luigi Di Maio, capo politico del Movimento Cinque ...

Di Maio : finchè ci sarò io M5S non farà cadere il Governo : Il MoVimento 5 Stelle oggi è l'unico argine a Berlusconi ministro della Giustizia o dell'Economia", ha aggiunto. 13 febbraio 2019 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Tav - Romeo (Lega) : “Analisi costi-benefici? Nostra posizione resta la stessa”. Giarrusso (M5S) : “Quel buco non si farà” : L’analisi costi benefici negativa sul Tav non incide sulle intenzioni della Lega: “La Nostra posizione resta la stessa, per noi si deve fare, è importante farla perché toglie un milione di tir dalle strade e tutela l’ambiente”. Lo ha detto il capogruppo dei senatori della Lega, Massimiliano Romeo, commentando il dossier costi/benefici sula Torino-Lione. Affermazioni di tutt’altro tono quelle del senatore M5s Mario ...

Vittorio Feltri : la mossa di Silvio Berlusconi che farà precipitare il M5S nei sondaggi : Finalmente Forza Italia si è data una mossa. Ha capito, pur con deplorevole ritardo, che l'unica maniera per mettere a sedere il M5S è quello di impedirgli la distribuzione urbi et orbi del reddito di cittadinanza. Cosa che si può fare in un solo modo: raccogliere le firme allo scopo di indire un re

Chalencon dice che farà un'alleanza con il M5S e che userà Rousseau : "Dico bravo al signor Di Maio. La sua visita ha permesso di far muovere le istituzioni in Francia. Finora non eravamo riusciti a scuotere Macron, e finalmente con una sola azione la Republique ha tremato". In una intervista al Corriere della Sera, il gilet giallo Christophe Chalencon parla dell'incontro di Montargis e paragona il vicepremier al generale Lafayette: "Come Lafayette andò a portare aiuto ai cittadini americani che volevano ...

Chalencon dice che farà un alleanza con il M5S e che userà Rousseau : "Dico bravo al signor Di Maio. La sua visita ha permesso di far muovere le istituzioni in Francia. Finora non eravamo riusciti a scuotere Macron, e finalmente con una sola azione la Republique ha tremato". In una intervista al Corriere della Sera, il gilet giallo Christophe Chalencon parla dell'incontro di Montargis e paragona il vicepremier al generale Lafayette: "Come Lafayette andò a portare aiuto ai cittadini americani che volevano ...

ESCLUSIVA Sen. Ortis - M5S - : "La TAV? Opera faraonica che non porta benefici alla cittadinanza. Renzi e Berlusconi? Due macchiette" : ... ponti, strade e ferrovie del nord Italia, evitando altri terribili incidenti e aprendo centinaia di cantieri che faranno realmente ripartire l'economia. Intervista al Senatore Ortis , Movimento 5 ...

Di Maio vs Salvini : "con M5S - Tav non si farà mai"/ Leader Lega - "non serve laurea per capire che va fatta" : Salvini contro Di Maio 'no scudo Diciotti per via libera a stop Tav': Lega vs M5s, replica 'con noi non si farà mai'. Conte e Mit verso bocciatura