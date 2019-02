Diciotti | sul blog M5s il quesito su Salvini | Grillo ironico | Tra comma 22 e

Governo si infrange sulla Diciotti. M5s : se sì autorizzazione probabile crisi. Salvini : dormo tranquillo : Se dovesse passare l'autorizzazione a procedere nei confronti del vicepremier Matteo Salvini e' molto probabile una crisi di Governo. E' quanto rilevano, in vista della consultazione online su Rousseau sul caso Diciotti e del successivo voto in Giunta del Senato, fonti di Governo M5S, registrando in queste ore "preoccupazione" sulla vicenda. Salvini, intanto, appare tranquillo. D'altronde, comunque vada, da questa vicenda Diciotti ne uscirà ...

Diciotti - il voto su Rousseau lunedì dalle 10 alle 19 | Ecco il testo del quesito su Salvini | Sul blog M5s diverse proteste dagli iscritti : Sul blog delle Stelle pubblicato il testo del quesito perchiedere agli iscritti di esprimersi sulla richiesta di autorizzazione a procedere per Salvini. Il voto avverrà lunedì dalle 10 alle 19

Diciotti - Salvini : “Consultazione online su di me? Dormo tranquillissimo. Se servirà lo rifarò” : “I giornalisti sono appassionati dal fatto che domani c’è la consultazione on line sul processo a Salvini: io Dormo tranquillissimo. Se votano sì, votano sì, se votano no, votano no. Quello che ho fatto, l’ho fatto per difendere la sicurezza dei cittadini. E se servirà lo rifarò”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in diretta facebook dalla Maddalena, sul caso Diciotti e il voto sulla piattaforma Rousseau di M5s. ...

Domani il voto online di M5S sulla Diciotti. Polemiche nel Movimento : Nel quesito, che deciderà la posizione da tenere sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini, si chiede se il ritardo nello sbarco della nave Diciotti, per redistribuire i migranti nei ...

Diciotti - Zingaretti (Pd) : “Consultazione online M5s? Buffonata per non prendersi responsabilità - l’esito si conosce” : Il Presidente della Regione Lazio e candidato alla segreteria del Partito Democratico Nicola Zingaretti ha partecipato all’iniziativa ‘Campagna Amica’ al mercato di San Teodoro a Roma. “Ognuno decida, ma si assuma le proprie responsabilità. Questa Buffonata annunciata della consultazione online sulla quale tutti sappiamo come andrà a finire francamente è un altro segnale di un disorientamento e di una non assunzione di ...

Diciotti - domani voto M5s online su Salvini/ Quesito sul Blog : Nugnes - "non è chiaro" : voto online M5s per il processo a Salvini: Diciotti, polemiche sul Quesito, 'non è chiaro'. Indagati anche Conte, Di Maio e Toninelli?

Diciotti - il voto su Rousseau lunedì dalle 10 alle 19 | Ecco il testo del quesito su Salvini | Sul blog diverse proteste dagli iscritti : Sul blog delle Stelle pubblicato il testo del quesito perchiedere agli iscritti di esprimersi sulla richiesta di autorizzazione a procedere per Salvini. Il voto avverrà lunedì dalle 10 alle 19

Sulla Diciotti Salvini dice che dorme tranquillo : Roma, 17 feb., askanews, - 'Io dormo tranquillo perchè penso, e anzi sono convinto, di aver difeso il bene, la sicurezza e i confini del mio Paese'. E in ogni caso 'ognuno voti secondo coscienza: non ...

Caso Diciotti. Domani il M5S decide sul processo a Salvini : per dire No bisogna votare Sì : Sul blog del Movimento 5 stelle il dossier sul Caso Diciotti: tra le righe si legge una "indicazione" che il movimento 5 stelle dà ai propri attivisti. La senatrice Nugnes: "La formula non è chiara". Intanto per effetto dell’autodenuncia il premier e i due ministri grillini entrano nel novero delle persone sotto inchiesta.Continua a leggere

Diciotti - M5s al voto domani : 'Non è il solito voto sull'immunità' : Gli iscritti del M5S potranno votare sulla piattaforma Rousseau per il caso Diciotti lunedì 18 febbraio dalle 10 alle 19. E' quanto si legge sul blog delle Stelle. "Non è - si spiega - il solito voto ...

Diciotti - sul blog M5S il lancio della consultazione sul processo a Salvini : si vota lunedì dalle 10 alle 19 : «Il ritardo dello sbarco della nave Diciotti, per redistribuire i migranti nei vari paesi europei, è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato? - Sì, quindi si nega l’autorizzazione a procedere - No, quindi si concede l’autorizzazione a procedere». È questa la formulazione del quesito scelta dal blog delle Stelle per chiedere agli iscritti...

Caso Diciotti - M5s : lunedì dalle 10 alle 19 via al voto sul processo : Gli iscritti del M5s potranno votare sulla piattaforma Rousseau per il Caso Diciotti lunedì 18 febbraio dalle 10 alle 19. Lo rende noto un post sul Blog dei pentastellati in cui viene spiegato il ...

Caso Diciotti - gli atti ai pm anche su Conte e Di Maio Rivolta 5S sul voto online : Un nuovo Caso rischia di prolungare le agonie dei due soci di governo, alle prese con la vicenda Diciotti. Matteo Salvini è ancora in attesa del verdetto che la giunta per le immunità del Senato pronuncerà martedì, ma la procura di Catania già si prepara ad aprire un nuovo fascicolo sulla Diciotti, che riguarderà le posizioni del presidente del Con...

Caso Diciotti - l'«asticella» dei 5 Stelle per il voto sul processo a Salvini : «Ci vorrebbe il 70% di no» : «Martedì saprete la nostra posizione». Il voto sulla piattaforma Rousseau è fissato per domani, a lui è stato anche chiesto di preparare un video per spiegare i termini della questione Salvini-...