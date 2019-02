ilnapolista

: Clamoroso Var in Spal-Fiorentina: tolto il gol alla Spal e rigore ai Viola - SSCNapoliNews : Clamoroso Var in Spal-Fiorentina: tolto il gol alla Spal e rigore ai Viola - GoalItalia : Dal possibile 2-1 di Valoti all'1-2 di Veretout: il VAR cambia tutto in pochissimi secondi ?? #SPALFiorentina - Raffaele_NA : @napolista Clamoroso? Cioè veramente non avevate mai pensato che una cosa del genere potesse capitare col Var? -

(Di domenica 17 febbraio 2019) Dal 2-1 all’1-2 (poi 1 -4) Situazione clamorosa in, nel secondo tempo. Al 34esimo della ripresa, sull’1-1 Valoti in contropiede segna il 2-1. A questo punto, però, l’arbitro Pairetto viene chiamato al Var da Mazzoleni. L’azione di contropiede è nata da un fallo in area dellasu Chiesa. Pairetto guarda e riguarda l’azione efine assegna ilsquadra di Pioli. Una situazione limite che non era mai capitata.Quindi: viene annullato il 2-1 e viene concesso ilrealizzato da Veretout. Proteste incandescenti allo stadio di Ferrara. Da quel momento, la squadra di casa non gioca più. Passa un minuto e in contropiede, con Simeone, lasegna il 3-1. E nel finale gol di Gerson per il 4-1.L'articoloVar inil golaisembra essere il ...