Autonomia | Luca Zaia avverte Lega e M5s ' Se non passa una ecatombe politica Credo che

Autonomia - De Luca ora prende tempo : 'Mi siedo al tavolo' : Una lettera di appena due pagine al premier Conte e alla ministra per gli Affari regionali Erika Stefani per formalizzare la richiesta di Autonomia. È la mossa del governatore De Luca per prendere ...

Scontro De Luca-Stefani per il piano Autonomia Fico : "L'Aula sia centrale" : Il tema dell' Autonomia continua ad agitare la poltiica. Di fatto adesso è braccio di ferro tra Lega e Movimento Cinque Stelle per l'approvazione finale del testo che riguarda molto da vicino le ...

Autonomia - bozza al Cdm ma i nodi restano | Il Nord accelera - De Luca : "Va bloccata" : Veneto, Lombadia ed Emilia chiedono l'attribuzione di tutta una serie di competenze, in particolare su infrastrutture stradali, sanità, sovrintendenze, valutazioni di impatto ambientale. Materie che, al momento, i ministri M5s non vogliono cedere. Il governatore campano sul piede di guerra.

Autonomia - la ministra Stefani : “Testi pronti per cdm. Ma nodi da discutere”. De Luca si appella a M5s : “La blocchino” : Il consiglio dei ministri del 14 febbraio discuterà i testi per l’Autonomia rafforzata di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. A darne garanzia è la ministra per gli Affari regionali del Carroccio Erika Stefani: “Non c’è nessuno slittamento. I testi sono pronti e li porto in Consiglio dei Ministri domani. Restano dei nodi politici sui quali discutere”. Sul tema continua lo scontro tra le Regioni. Il presidente della ...

Autonomia : Zaia a De Luca - 'un bravo governatore la chiede non la ostacola' : Venezia, 13 feb. (AdnKronos) - “Un bravo governatore come De Luca dovrebbe essere quello che chiede l’Autonomia non quello che la ostacola. L’Autonomia non è mai contro qualcuno ma è la via per favorire la vera assunzione di responsabilità nelle nostre comunità”. Con queste parole, il Presidente del

Luca Zaia avverte il M5s : "Se fanno scherzi sull'Autonomia cade il governo" : "Chi ha detto che i 5 Stelle possano cedere sull'autonomia di regioni come il Veneto, la Lombardia e l'Emilia-Romagna?". I leghisti del Nord sono sul piede di guerra secondo quanto rivela Augusto Minzolini in un retroscena su Il Giornale. "Venerdì scorso, in un incontro riservato, il governatore del

Autonomia - cresce l allarme. Il governatore De Luca a Conte 'Unità a rischio'. Carfagna 'I costi non siano scaricati sul sud' : ROMA. Si avvicina il momento della scelta sull'Autonomia delle regioni. E cresce l'allarme per le conseguenze, soprattutto per le aree economicamente più deboli del Paese. Il premier Conte ha ...

Autonomia Veneto e Lombardia - De Luca scrive a Conte : 'Incontriamoci - unità nazionale a rischio' : Il presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, ha inviato al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, la richiesta formale di un incontro nell'ambito del procedimento ...

De Luca : «Autonomia anche al Sud - via a 10mila assunzioni» : L'anno che verrà porterà posti di lavoro, i frutti dei fondi europei, le Universiadi e la lotta in difesa del Sud. Questo il 2019 secondo il governatore Vincenzo De Luca che...