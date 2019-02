Andrea Roncato | “Io | anti-abortista | il mio vero errore è stato non avere un figlio La

Verissimo - Andrea Roncato e l’aborto : ‘L’errore più grande della mia vita’ : “Il vero errore della mia vita è stato non avere un figlio e quando avrei potuto averlo ho fatto un aborto” Andrea Roncato, del duo Gigi e Andrea, ospite di Silvia Toffanin racconta della sua vita da quando a 8 anni conobbe il suo amico e collega Gigi alle gioie dell’essere diventato nonno (anche se acquisito) e un capitolo molto toccante lo affronta parlando della paternità mancanta “Ora sono un anti-abortista e ho ...

Chi è Andrea Roncato : età - biografia e curiosità : ... promotore della campagna 'SOS Foca Monaca' e della campagna di sensibilizzazione raccolta delle deiezioni dei cani a Fabriano, ambasciatore nel mondo per la difesa dei bambini disabili. Grande ...

Nicole Moscariello moglie di Andrea Roncato/ 'Ero certa fosse uno stron*o' - Verissimo - : Nicole Moscariello è la moglie di Andrea Roncato, oggi ospite a Verissimo. Tutti i dettagli della loro storia d'amore e le confidenze dell'attore

Andrea Roncato mette a tacere alcune voci riguardo la sua vita privata : Andrea Roncato è intervenuto ai microfoni de “I Lunatici”, la trasmissione di Rai Radio 2 condotta da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, per parlare della sua attuale vita professionale e mettere fine, una volta per tutte alcune, ad alcuni pettegolezzi che lo rincorrono da anni. Al centro dell’intervista, è finito il racconto del passato travagliato dell’attore recentemente apparso sul grande schermo in “Notti Magiche “di Paolo ...

Andrea Roncato : "Venti anni che non mi drogo. Io e Fiorello siamo stati sinceri - ma è pieno di perbenisti" : Andrea Roncato, volto noto dello spettacolo italiano, è intervenuto ai microfoni de I Lunatici, la trasmissione di Rai Radio 2 condotta dalle voci di Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, per parlare della sua attuale vita professionale e mettere fine, una volta per tutte alcune, ad alcuni pettegolezzi che lo rincorrono da anni.Al centro dell'intervista, infatti, è finito il racconto del passato travagliato dell'attore di San Lazzaro di ...

Andrea Roncato - lo sfogo : 'Non mi drogo da 20 anni. Eppure - nel mondo dello spettacolo...' : Un cambiamento di vita radicale quello di Andrea Roncato : negli ultimi 20 anni si è tenuto lontano da alcol e sostanze stupefacenti. L'attore, intervenuto ai microfoni del programma di Rai Radio 2 I ...

Non mi drogo da 20 anni! Lo sfogo di Andrea Roncato : Andrea Roncato è tornato a parlare del suo passato. Fra grandi errori e tantissimo successo, anche il celebre attore ha qualcosa da rimproverarsi, a dirlo è stato lui stesso ai microfoni di Radio 2, nel programma I lunatici. Un cambiamento di vita radicale quello di Andrea Roncato: negli ultimi 20 anni si è tenuto lontano da alcol e sostanze stupefacenti. L’attore, intervenuto ai microfoni del programma di Rai Radio 2 I Lunatici, ha ammesso di ...

Andrea Roncato : “Sono vent’anni che non mi drogo. Ma non mi pento di averne parlato. Io e Fiorello siamo stati gli unici sinceri” : Andrea Roncato è uno che ha avuto un passato di quelli turbolenti e non ha mai negato di aver fatto uso di sostanze stupefacenti. Ora è tornato sull’argomento, ospite della trasmissione I Lunatici, su Radio2. “Sono venti anni che non bevo neanche un alcolico, non fumo e non mi drogo. Quelle erano notti brave, eccessi, stronzate. averne parlato è stato un problema. Io pensavo di fare bene, e invece no – ha detto l’attore ...

“L’ho fatta abortire - non volevo un figlio”. Andrea Roncato : la confessione choc : Ce lo ricordiamo per vecchie pellicole, amatissime nel panorama del trash italiano. Oggi però Andrea Roncato, sembra un altro: impegnatissimo fra teatro e cinema, con 10 film nell’ultimo anno, due con Pupi Avati e uno – di Virzì – che deve ancora uscire. Un grande ritorno, non c’è che dire, soprattutto dopo le voci sul suo passato. Lui senza dubbio non ne fa segreto e ai microfoni di Radio 2, nel programma I Lunatici, chiarisce ...

Andrea Roncato : "Da 20 anni non bevo e non mi drogo. Io e Fiorello gli unici sinceri. Ho pagato per questo" : "È successo vent'anni fa. Adesso sono venti anni che non bevo neanche un alcolico, non fumo e non mi drogo. Sono ricordi molti passati. Erano notti brave, eccessi, stronzate. Averne parlato è stato un problema. Io pensavo di fare bene, e invece no". Andrea Roncato è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici"e ha raccontato del suo passato di eccessi."Sono state cose passeggere, aleatorie, e ...

Andrea Roncato : "20 anni senza droga. Solo io e Fiorello sinceri - è pieno di perbenisti" : L'attore è tornato a parlare degli eccessi e degli errori commessi nel suo passato, ma sull'immagine che i media hanno...