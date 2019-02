Ora o mai più - Donatella Milani contro Rettore : "Vorrei non cantare con lei". La risposta : "Arrangiati" (video) : La lite tra Donatella Milani e Donatella Rettore (Ora o mai più - Rai 1 - 16 febbraio 2019) from Very Normal TRASH on Vimeo.Donatella è uscita e a casa non c'è, è scoppiata, sparita non sta più con... Donatella Milani! Parafrasando uno dei successi di Rettore, raccontiamo la lite che più ha tenuto banco durante l'ultima puntata di Ora o mai più, il talent show di Rai 1 dedicato alle stelle smarrite della musica italiana. Lo scontro ha visto ...

Rettore contro Donatella Milani : “Arrangiati! Fai cantare i conigli! : Ora o mai più, Donatella Rettore litiga con Donatella Milani: “Mi ha offesa!” Sembrava andasse tutto bene come sempre e invece, da un momento all’altro, è scoppiato il caos in diretta a Ora o mai più! Al momento dell’esibizione di Donatella Milani in coppia con la sua coach Donatella Rettore, il padrone di casa Amadeus ha infatti subito cambiato tono, facendo un annuncio piuttosto serio. Il conduttore ha infatti rivelato ...

Chi è Luigi Federico Signorini - il vicediRettore al centro dello scontro su Bankitalia - e perché i 5Stelle non lo vogliono - : Nell'ultimo dei fronti aperti nel governo c'è quello per la riconferma dell'altro dirigente di palazzo Koch, l'uomo della finanza che in passato ha criticato sia il reddito di cittadinanza che Quota ...

Vieni da me : Orietta Berti parla dello scontro con la Rettore : Ora o mai più: Orietta Berti commenta lo screzio con Donatella Rettore a Vieni da me “Questa canzone rappresenta tutto ciò che io odio della musica leggera italiana” è stato il commento decisamente pungente che Donatella Rettore a Ora o mai più ha speso nei confronti di “Quando l’amore diventa poesia”, interpretata da Orietta Berti in coppia con la sua allieva, Barbara Cola. Una frase che ha fatto molto scalpore ...

Ora o mai più - Orietta Berti contro Donatella Rettore : “Pretendo sincerità” : Orietta Berti a Vieni da me attacca il comportamento di Donatella Rettore A Vieni da me – il programma di Rai 1 di Caterina Balivo – Orietta Berti ha criticato il comportamento di Donatella Rettore a Ora o mai più. In tre puntate, le due cantanti hanno bisticciato più di una volta e questo non […] L'articolo Ora o mai più, Orietta Berti contro Donatella Rettore: “Pretendo sincerità” proviene da Gossip e Tv.

Toto Cutugno contro la Rettore a Ora o mai più : “Cosa c*zzo…?” : Ora o mai più, Toto Cutugno contro Donatella Rettore: scontro in fase di votazione E’ stata Annalisa Minetti con il suo ‘maestro’ Toto Cutugno la prima concorrente ad esibirsi nella terza puntata di Ora o mai più. La cantante di ‘Senza te o con te’ con il suo coach ha interpretato ‘Solo noi’, brano con il quale Toto Cutugno ha vinto Sanremo nel 1980. Al momento della votazione da parte dei coach degli ...

Chrome - ecco il corRettore automatico contro i siti truffa : (Immagine: Google) Gli indirizzi Internet sono elementi fondamentali per raggiungere i siti web online e le risorse che ospitano, ma al tempo stesso sanno essere confusionari e ambigui: lo dimostrano centinaia di siti truffaldini nascosti dietro a domini somiglianti a quelli di organizzazioni legittime ma che ospitano servizi fraudolenti, quando non veri e propri malware: basta un errore di battitura per finire chissà dove. Proprio per ...

Ora o Mai Più - Cutugno contro Rettore : «Non sei normale - fatti vedere». La Pavone rincara : «Rosica. Non sta bene» – Classifica della seconda puntata : Toto Cutugno Ad Ora o mai più non si può certo dire che manchino le polemiche. Uno dei protagonisti in questo senso più agguerriti è Toto Cutugno, che anche durante la seconda puntata dello show di Rai 1 non è rimasto nell’ombra ma è stato più volte al centro delle discussioni. Un primo motivo di lamentela, per il cantante, sorge quando, accusato di dare tutti 10 ai concorrenti, spiega infastidito il suo metro di giudizio: “Sono un po’ ...

Ornella Vanoni contro Donatella Rettore : Tra qualche giorno inizia il programma “Ora o mai più” condotto da Amadeus, ma dietro le quinte c’è qualcosa che non va tra due coach e cioè Ornella Vanoni e Donatella Rettore. A dare la notizia è stato il settimanale “Oggi” che, tal proposito, ha specificato che tra le due quella a nutrire maggior risentimento nei confronti della collega sarebbe proprio la Vanoni. Sia chiaro, si tratta solo di voci ma, al momento, molte sarebbero le ...

Ora o mai più - Ornella Vanoni contro Donatella Rettore : scintille tra le due coach : Ci sono problemi in vista a Ora o Mai, la trasmissione di Rai Uno condotta da Amadeus che dà una seconda possibilità ai cantanti 'dimenticati'. Tra le due coach e storiche...

"Ora o mai più" - Ornella Vanoni contro Donatella Rettore : scintille tra le due coach : Ci sono problemi in vista a Ora o Mai, la trasmissione di Rai Uno condotta da Amadeus che dà una seconda possibilità ai cantanti 'dimenticati'. Tra le due coach e storiche cantanti della musica ...

Lega contro diRettore Tg1 : ‘Poco spazio a noi e atti governo’. M5s : ‘Scelga qualità’. E lui : ‘Fuori politica da Rai? Non da solo’ : “E’ intenzione del direttore del Tg1 dare rilevanza a quanto fatto dal governo?”. Perché “oltre alla narrazione della politica, tutto ciò che il governo fa deve essere in maniera esaustiva spiegato ai cittadini. Cosa su cui è stato un po’ deficitario in questi mesi”. Con queste domande e osservazioni il capogruppo della Lega Paolo Tiramani in commissione Vigilanza Rai si è rivolto a Giuseppe Carboni, da due ...

Immunità - scontro tra Travaglio e Richetti (Pd). Gruber richiama il diRettore del Fatto - poi sbotta : “Toglietegli l’audio” : Bagarre a Otto e Mezzo (La7) tra il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e il senatore del Pd, Matteo Richetti. Il primo tema di polemica è dato dai gilet gialli francesi, definiti da Richetti “un gruppo di violenti facinorosi”. Travaglio dissente, osservando che si tratta di un movimento trasversale che coinvolge decine di migliaia di persone, non liquidabili come “violenti” o esponenti di “estrema ...

Baglioni contro Salvini sui migranti - il diRettore di Rai Uno lo boccia : «Mai più a Sanremo». Ma poi precisa : parole trasformate in comizio : Le dichiarazioni di Claudio Baglioni a proposito dei migranti non sono piaciute a Teresa De Santis, neo direttore di Raiuno. Secondo quanto riportato da La Stampa, De Santis avrebbe deciso di non ...