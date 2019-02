Reggio Calabria | a Cittanova la fiera del ' turismo scolastico in Aspromonte'

Coldiretti : SOS pastori - domani a Reggio Calabria arriva il primo Pecorino Day : Per sostenere i pastori e il loro difficile e duro lavoro arriva domani domenica 17 febbraio il primo “ Pecorino Day” con appuntamenti speciali nei mercati di Campagna Amica degli agricoltori e allevatori della Coldiretti , dove tutti i cittadini potranno acquistare e degustare pecorini e altri prodotti ottenuti dal latte di pecora, sostenendo concretamente la battaglia dei pastori per la sopravvivenza. Questo particolare evento, che si snoderà ...

Potenza - questo è ‘Amore’ : i tifosi lanciano ‘Baci’ dopo il paReggio a Reggio Calabria : Nella giornata di ieri si è concluso il turno valido per il campionato di Serie C, nel posticipo sono scese in campo Reggina e Potenza, partita equilibrata quella del Granillo con il match che si è concluso sul punteggio di 0-0. Grande occasione fallita dalla squadra di Drago, l’attaccante Baclet infatti ha sbagliato nel primo tempo un calcio di rigore, per gli ospiti si tratta di un punto d’oro per la corsa ai playoff. Nel ...