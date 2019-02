Oroscopo 18 febbraio | Bilancia severa | lieve calo per Vergine | Scorpione sereno

L'Oroscopo dal 18 al 24 febbraio : settimana 'no' per Gemelli : Pronto L'oroscopo settimanale dal 18 al 24 febbraio 2019. Alcuni segni dovranno fare i conti con la stanchezza e le faccende lavorative. Si presenteranno delle novità anche nella sfera sentimentale, qualcuno potrebbe ricevere una proposta d'amore importante. Scopriamo subito cosa aspettarsi durante la settimana attraverso le previsioni degli astri. Oroscopo settimanale dal 18 al 24 febbraio: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine Ariete: ...

L'Oroscopo dell'amore single di lunedì 18 febbraio : Capricorno vittorioso - Toro spossato : I pianeti si muovono inesorabili nel fantasioso e misterioso scenario dello Zodiaco, scendendo anche a compromessi con il destino, per sbloccare le situazioni amorose dei cuori solitari e intrecciare nuovi amori. Le previsioni astrologiche dedicate ai single sono ricche di opportunità, che ciascun segno zodiacale deve cogliere al volo per raggiungere la felicità. Analizziamo L'oroscopo dell'amore single dedicato alla giornata di lunedì 18 ...

Branko - Oroscopo della settimana : previsioni dal 18 al 22 febbraio : oroscopo settimana prossima di Branko: le previsioni astrologiche da lunedì a venerdì Come ogni sabato, anche oggi sveliamo quelle che sono le previsioni dell’oroscopo di Branko della settimana prossima. Le indicazioni che riportiamo in questo articolo sono tratte dal libro dell’astrologo, dedicato all’oroscopo di tutto il 2019 (noi riprendiamo ovviamente solo informazioni relative, appunto, alle previsioni di Branko ...

Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 16 febbraio 2019 : Ariete in crisi - e gli altri? : Paolo Fox, Oroscopo Oggi sabato 16 febbraio 2019: l'Ariete è in un momento particolare, non facile da gestire, Gemelli freno a mano tirato, gli altri segni?

L’Oroscopo di Paolo Fox di oggi - 16 febbraio : previsioni del giorno : Oroscopo oggi, Paolo Fox: le previsioni dello zodiaco del giorno di tutti i segni (16 febbraio) Come ogni sabato, oggi Paolo Fox con le sue previsioni dell’oroscopo del giorno non apparirà in tv, dove tornerà invece domani, per rivelare a Mezzogiorno in Famiglia le previsioni dello zodiaco complete con la classifica dei segni per tutta la settimana entrante. L’oroscopo di oggi, 16 febbraio 2019, il re delle stelle lo ha però reso ...

Oroscopo del 28 febbraio : Pesci nostalgico - Capricorno inarrestabile : In questo giovedì 28 febbraio 2019 troviamo Luna, Saturno, Plutone e Venere nel segno del Capricorno. Sole, Nettuno e Mercurio in Pesci. Urano in Toro e Marte retrogrado nei gradi dell'Ariete. Giove in Sagittario ed il Nodo Lunare in Cancro nell'undicesima casa. Miglioramenti sul fronte lavorativo per i Toro Ariete: dopo alcuni giorni burrascosi dove il nervosismo è stato protagonista, ecco che questo giovedì proverà a stemperare toni e ...

Oroscopo 17 febbraio : per Gemelli problemi da risolvere nel lavoro : Termina ufficialmente la seconda settimana del mese di febbraio 2019, quali novità hanno in serbo stelle e pianeti per tutti e dodici i segni zodiacali? Scopriamolo leggendo l'Oroscopo del 17 febbraio 2019. Ariete: in amore giornata particolare, la Luna dissonante chiede di vivere queste ore senza troppe restrizioni. Nel lavoro non tutte le persone che vi circondano sono dalla vostra parte, probabile che stiate vivendo in un ambiente sbagliato. ...

Oroscopo 21 febbraio : Acquario e Pesci indecisi - litigi per Vergine : La giornata di giovedì porterà molte soddisfazioni per i segni d'aria. Di seguito le previsioni per tutti i segni zodiacali. Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: un incarico lavorativo, se portato a buon fine, sarà decisamente fruttuoso per il vostro portafogli. Nel frattempo, non lasciatevi prendere dalla disperazione se ci saranno poche possibilità di passare la serata con il partner, riuscirete a rimediare. Toro: non c'è modo di ...

Oroscopo del 27 febbraio : Pesci malinconico - Sagittario stacanovista : In questo mercoledì 27 febbraio troviamo Luna e Giove nel segno del Sagittario. Sole, Mercurio e Nettuno in Pesci. Saturno, Venere e Plutone nei gradi del Capricorno. Marte in Toro ed Urano in Ariete. Nodo Lunare in Cancro nell'undicesima casa. Ariete indispettito Ariete: mercoledì nervoso. Astri contrastanti che non favoriranno la tranquillità odierna dei nativi inducendoli al nervosismo, verso se stessi e verso chi li circonda. Sarà bene ...

L'Oroscopo di domenica 17 febbraio : Toro adulato - Capricorno comunicativo : I transiti planetari esortano i segni zodiacali ad ampliare maggiormente le proprie vedute, curando ogni minimo dettaglio per giungere alla soddisfazione personale. L'oroscopo di domenica 17 febbraio è ricco di sorprese, elargendo conferme per Leone, Toro, Cancro, Capricorno e Pesci. Gli altri segni dello Zodiaco dovranno essere più determinati, impegnandosi a superare gli ostacoli con un pizzico di risolutezza. Di seguito le previsioni ...

Oroscopo PAOLO FOX/ Previsioni oggi - 15 febbraio : Ariete weekend particolare : OROSCOPO PAOLO Fox, oggi 15 febbraio 2019: Scorpione pronto a dedicare più tempo all'amore, Pesci settimana piena di emozioni, tutti gli altri segni?

Paolo Fox - Oroscopo 16 febbraio : le previsioni di domani : oroscopo domani di Paolo Fox, 16 febbraio: previsioni segni di Fuoco domani inizia un nuovo weekend e che fine settimana sarebbe senza l’oroscopo di Paolo Fox? Scopriamo quindi le previsioni di domani, 16 febbraio partendo dai segni di Fuoco. ARIETE: sarà una giornata particolare anche se dovrà fare i conti con le provocazioni e le tensioni soprattutto in famiglia. LEONE: il weekend li preparerà a una settimana piuttosto complessa da ...

Oroscopo fine settimana di Simon and the stars - 16-17 febbraio : Previsioni Oroscopo del weekend (16 e 17 febbraio) di Simon and the stars a Vieni da me Anche oggi, come ogni venerdì, non sono mancate le previsioni dell’Oroscopo del fine settimana di Simon and the stars a Vieni da me: nel programma pomeridiano di Caterina Balivo, il re delle stelle oggi ha infatti rivelato il suo zodiaco del weekend (sabato 16 e domenica 17 febbraio 2019) dividendo i 12 segni zodiacali in 3 ‘fasce’, proprio ...