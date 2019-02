Nuoto di fondo | World Series Doha 2019 | Gregorio Paltrinieri è quarto in Qatar Vince il

oasport

: ???????#Nuoto | #Fina World Series #Doha SPLENDIDO TERZO POSTO DI RACHELE #BRUNI ?????? L'argento olimpico di Rio sale… - vitasportivait : ???????#Nuoto | #Fina World Series #Doha SPLENDIDO TERZO POSTO DI RACHELE #BRUNI ?????? L'argento olimpico di Rio sale… - sportface2016 : Terzo posto per Rachele #Bruni in quel di #Doha - SwimmerShopit : La Fin e “Tutti con Manuel” Via al fondo di solidarietà -

(Di sabato 16 febbraio 2019) Arriva unposto pernella prima apparizione dell’anno in acque libere. Il carpigiano, impegnato nel primo round delledidi), non è riuscito a replicare i podi che aveva ottenuto nelle 10 km a Chun’An (Cina) e ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) l’anno scorso.L’azzurro in una gara che si è giocata molto sulla tattica, viste le condizioni non semplici (mare mosso e con molto vento), non è stato in grado di fare la differenza, ottenendo comunque un buon piazzamento, valutando il tutto in prospettiva. Ad aggiudicarsi il successo è stato il tedesco Florian Wellbrock (1:52:21.6), campione europeo dei 1500 stile libero a Glasgow (Gran Bretagna) e grande interprete del, come le due vittorie dell’anno passato nel Lago Balaton (Ungheria) e nella citata Abu Dhabi certificano. Wellbrock ha ...