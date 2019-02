Napoli | Koulibaly giura amore | “Voglio crescere qui”

Napoli - Koulibaly non pensa al futuro : 'Qui ho tanti stimoli' : 'Non so se sono tra i più forti difensori al mondo anche perché sto pensando soltanto a crescere. Da quando sono a Napoli, mi è sempre interessato migliorare con questa maglia. Ora devo continuare, ...

Live Zurigo-Napoli 0-2 Milik e Koulibaly - che occasioni : Per Carlo Ancelotti è la prima volta in carriera. A Zurigo debutta in Europa League, una manifestazione che punta decisamente a vincere. È un trofeo cui il Napoli ritiene di poter...

Napoli - Koulibaly alla Juventus? Sì - ma a due condizioni : per finire la dittatura : Immagina se la Juve prendesse davvero Koulibaly: metti uno dei tre difensori più forte al mondo in una squadra già troppo superiore: consegnamo quel che resta dell'esercito nelle mani di uno dei ...

Napoli - il guerriero Koulibaly : 'Fuori chi non crede allo scudetto' : È il simbolo del Napoli, ma non solo. È il simbolo del calcio italiano che non si arrende al razzismo. Ma l'altra sera, dopo la frenata con la Fiorentina, Kalidou Koulibaly ha firmato il suo ...

Napoli - Koulibaly : 'Chi non crede allo scudetto resta fuori dallo spogliatoio - vogliamo sempre vincere' : Kalidou Koulibaly , difensore del Napoli, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio contro la Fiorentina: 'Sono una squadra forte, ci hanno pressati alti. Abbiamo creato 2-3 occasioni, siamo andati in porta diverse volte, peccato non aver segnato. Possiamo ...

Napoli - il riscatto di Koulibaly : la sintesi dell'asso perfetto : Tutto il San Paolo urla Kalidou-Kalidou nella speranza che gli lascino calciare il rigore concesso al Napoli, ma Koulibaly se ne sta nelle retrovie, e Carlo Ancelotti è inflessibile al sentimentalismo ...

Napoli-Sampdoria 3-0 - al San Paolo è di nuovo Show Azzurro : un gigante Koulibaly ferma il record di Quagliarella : 1/4 Cafaro/LaPresse ...

Napoli - effetto coppa : Koulibaly 'segue' Castagne su Instagram : Il 3-0 con cui l'Atalanta ha spazzato via la Juventus di Max Allegri in coppa Italia ha sorpreso tutti gli appassionati. Tra questi, davanti alla Tv, c'era molto probabilmente anche Kalidou Koulibaly ...

Napoli - Koulibaly e i bomber : 'Mertens il più forte con cui ho giocato. Il più difficile da marcare? Benzema' : "Il giocatore più forte con cui ho giocato è Dries Mertens ". L'investitura all'attaccante belga arriva da Kalidou Koulibaly , che pure in questi anni di Napoli di fuoriclasse ne ha visti tanti: da ...

Figc contro il razzismo "stop gara dopo 2 episodi"/ Modifica regolamento dopo cori a Koulibaly in Inter-Napoli : razzismo, Consiglio Federale Figc cambia il regolamento: 'stop gara dopo 2 episodi', non più 3. Modifiche dopo i cori a Koulibaly in Inter-Napoli

Napoli - Koulibaly : 'Peccato. La Coppa Italia era un nostro obiettivo' : MILANO - 'Peccato. La Coppa Italia era un nostro obiettivo e questa eliminazione ci lascia davvero l'amaro in bocca' . Con questo post su Twitter, Kalidou Koulibaly esprime tutta la sua delusione per ...

Napoli - è notte fonda : ora Ancelotti deve risolvere i casi Allan e Koulibaly : Quindi, anche il gioco è un lontano ricordo di una grande bellezza che non ha portato trofei ma, almeno, donava gioia nel cuore di chi ama questo sport. La notte del 29 gennaio certifica il ...

Napoli - San Siro ancora amaro per Koulibaly : "Non fatto bene il mio lavoro" : Kalidou Koulibaly, 27 anni. Ansa Notti da incubo, quelle di San Siro per il Napoli. Passato Natale gli azzurri hanno giocato tre volte al Meazza senza mai segnare, perdendo 5 punti in campionato e la ...

Napoli - Ancelotti e De Laurentiis hanno detto no a 160 milioni del Psg per Koulibaly-Allan : Allan e Koulibaly restano al Napoli . Sicuro al 100%. Questa è la buona notizia, che di solito si dà come seconda ma stavolta è giusto dare come prima. Però è anche corretto specificare che alla fine ...