Inter | sasso contro l’auto di Wanda Nara | paura per la moglie di Icardi

: Un gesto ignobile che ha portato un grande spavento a Wanda Nara e figli: la donna sporgerà denuncia ?? #Icardi… - GoalItalia : Un gesto ignobile che ha portato un grande spavento a Wanda Nara e figli: la donna sporgerà denuncia ?? #Icardi… - fedeparea : Un semplice appello a #Zhang: #chiudetelacurva! @Inter #inter #amala #Icardi #WandaNara #wanda #sasso - NicoLimodio : @SdegnoCav @Sport_Mediaset @Inter Forse il sasso l'ha lanciato Ausilio! -

(Di sabato 16 febbraio 2019) E’ una situazione sempre più delicata in casa, in particolar modo a tenere banco è il caso. L’attaccante ha deciso di non seguire la squadra in trasferta in Europa League dopo la decisione del club nerazzurro di consegnare la fascia di capitano al portiere Handanovic. L’argentino sarà out anchela Sampdoria e la rottura sembra inevitabile. Nel frattemponelle ultime ore perdel calciatore nerazzurro: la sua auto è stata colpita da unmentre, al volante, era a Bregnano, in provincia di Como. A bordo c’erano anche i figli, per fortuna nessuna conseguenza dal punto di vista fisico. Aumenta la tensione in casa, con un caso sempre più spinoso.L'articolol’auto diper ladiCalcioWeb.