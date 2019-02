Incendio di sterpaglie | morto 71enne nell’Aquilano

meteoweb.eu

(Di sabato 16 febbraio 2019) Un uomo di 71 anni ècarbonizzato in un terreno agricolo a Santi di Preturo, frazione dell’Aquila. In base a una prima ricostruzione della Polizia, l’uomo stava bruciandoe a causa del forte vento sarebbe stato avvolto dalle fiamme.Sul posto sono intervenuti i medici del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, e la Polizia Scientifica dell’Aquila che sta effettuando i rilievi. A lanciare l’allarme è’ stata la figlia che, non vedendo rientrare a casa il padre, ha deciso di cercarlo anche allertando le forze dell’ordine.L'articolodinell’Aquilano Meteo Web.